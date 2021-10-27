В Україні подешевшав долар: скільки тепер коштує валюта

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 28 жовтня

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 28 жовтня:

27.10 28.10 Зміна 1 долар США 26,42 грн 26,37 грн -0,05 1 євро 30,68 грн 30,64 грн -0,04

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на середу, 27 жовтня, курс долара став нижчим на 5 копійок, а євро – на 4.

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Що відбувається з курсом на міжбанку

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ДК Forex Club, курс української гривні в середу, 27 жовтня, зміцнювався до 26,4 гривень за долар США на тлі пропозиції валюти, що зберігається на ринку, і слабкого попиту.

"Газотрейдери не проявляють себе активно на міжбанку, і ринок очікує, що ситуація зміниться і енерготрейдери вийдуть із покупками валюти", – зазначає експерт.

Він очікує, що найближчим часом гривня, ймовірно, буде волатильною поблизу рівнів 26,4 гривень за долар США. Наближення кінця місяця стимулює заклад валюти для податкових виплат.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, згідно з "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%