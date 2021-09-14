В Україні подешевшає долар – офіційний курс

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 15 вересня:
|14.09
|15.09
|зміна
|1 долар США
|26,7 грн
|26,64 грн
|-0,06
|1 євро
|31,45 грн
|31,46 грн
|+0,01
У порівнянні зі значеннями вівторка 14 вересня, долар подешевшав на 6 копійок. Тим часом євро виріс лише на 1 копійку.
Що кажуть експерти
Як "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, з 13 по 18 вересня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах 26,6-27 грн.
Експерт звернув увагу: подорожчання бареля нафти вище 76 доларів виявиться сильним сигналом на підвищення інфляційного тиску в світі і відкриє потенціал слабкості гривні.
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.