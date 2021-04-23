В Україні послабили карантин для готівки: як знезаражують купюри

Національний банк переглянув правила і запевняє, що коронавірус не має шансів вижити на банкнотах у сховищі регулятора

В Україні зменшили строк зберігання готівкової валюти на карантині – з 14 до 5 днів. Карантин і знезараження готівки були введені ще в 2020 році. Банкноти та монети, які надходять в Нацбанк з обігу, відразу відправляються в окреме сховище на карантин. Автоматизована обробка банкнот буде як і раніше проводитися після карантину. Всі купюри піддаються температурному шоку – 160 градусів за Цельсієм.

Реклама

Рішення послабити "грошовий" карантин прийняв Національний банк з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Також в НБУ посилаються на інструкції Центру контролю і профілактики захворювань від 5 квітня.

"Ризик зараження людей через контакт із забрудненими поверхнями або предметами, зокрема готівкою, як правило, вважається низьким. У той же час п'ятиденний строк значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до трьох діб)" , – пояснили в НБУ.

Читайте також: Українцям дозволили поповнювати банківські картки на пошті

В тренді Валютні борги українців перетворяться на гривневі: закон набув чинності

Там також уточнили, що багато країн взагалі не вводили обсервацію для готівки. Це, зокрема, Німеччина, Люксембург, Канада, Японія, Велика Британія, ПАР, Мексика, Чилі, Сингапур.

Реклама

Крім того, Нацбанк як і раніше рекомендує мінімізувати контакти з готівкою:

користуватися онлайн-банкінгом, зокрема мобільними додатками;

при необхідності розрахунків здійснювати їх безготівково;

платити за товари і послуги безконтактно.

Нагадаємо, коронавірус – не єдина небезпека, яка чатує на українців при активному користуванні готівкою. Людей підстерігають і грабують біля банкоматів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама