В Україні почався локдаун. Як працюють банки

В Україні з 8 січня почався локдаун, він триватиме до 24 січня. Втім, жорсткий карантин не торкнеться роботи банків у країні. Але слід пам'ятати, що 8-10 січня – офіційні вихідні. Тому фінустанови в цю п'ятницю можуть працювати (або не працювати) за графіком суботи або неділі.

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Як буде працювати Ощадбанк

Відділення Ощадбанку не змінюють графік роботи. В основному це – з 9:00 до 18:00, але деякі відділення працюють довше.

Перевірити час роботи найближчого відділення можна на сайті державного банку. Для цього потрібно опуститися вниз головної сторінки і вибрати пункт меню "Відділення та банкомати". Можна подивитися відділення на карті або вручну ввести адресу офісу, який вас цікавить.

Для кожного відділення вказано графік роботи на тиждень.

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Як буде працювати ПриватБанк

Відділення ПриватБанку теж не змінюють графік роботи. Найчастіше це стандартний графік із 9:00 по 18:00, але деякі офіси приймають клієнтів довше, хоча касове обслуговування закривається о 18:00.

Щоб перевірити графік роботи відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно обрати пункт "Відділення" (вгорі головної сторінки). Відділення можна знайти на карті. За кліком на потрібне відобразиться його звичайний час роботи.

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Інші банки так само залишають стандартний для них графік роботи.

Читайте на сайті "Сьогодні" все, що потрібно знати про жорсткий карантин. Також дізнавайтеся про заборони локдауну в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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