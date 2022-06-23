В Україні можуть злетіти ціни на товари – від чого це залежить

Експерт розповів, чи може Нацбанк розморозити офіційний курс долара через це

Повернення податків змінить ціни на товари / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Повернення податків та митних зборів на імпорт автоматично призведе до підвищення цін у магазинах.

Про це заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця сайту UBR.ua.

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За його словами, це, найімовірніше, не стане індикатором для НБУ, щоб послабити курс гривні.

Аналітик вважає, що Нацбанк керуватиметься іншими речами, і в першу чергу орієнтуватиметься на динаміку витрат золотовалютних резервів.

Угляниця наголосив, що якщо покупки імпортних товарів впадуть, то фіксований курс долара таким і залишиться.

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"Я думаю, що в якийсь момент вони захочуть взяти і подивитися, як змінюється динаміка, зростають витрати на ЗВР чи ні. Я думаю, якщо вони побачать, що впали покупки та витрати на ЗВР, то вони можуть ще далі курс тримати, якщо не буде сильного тиску", – розповів експерт.

Якщо попит не впаде?

Якщо українці продовжать активно купувати імпортні товари, це означатиме, що нові валютні обмеження Нацбанку оминають таким чином.

У такому разі регулятору доведеться послабити офіційний курс гривні.

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"А якщо вони побачать, що підняли ставку, але імпорт великий, тому що через імпорт намагаються конвертуватися у валюту, тоді, я думаю, що підніматимуть", – розповів Угляниця.

Україна на порозі великої кризи

Причому не лише внутрішньої, а й світової, розповіли експерти. У зв'язку з цим українцям варто переглянути своє ставлення до витрат.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров радить зараз витрачати гроші на товари довгострокового користування та економити на повсякденних витратах.

Також Гончаров рекомендує знайти в інтернеті "Кулінарну книгу ощадливої господині", яка допоможе скоротити витрати на продукти харчування.

"Сьогодні" раніше писали, що буде із заощадженнями українців найближчим часом, і розповідали, чого не можна робити відразу після покупки.