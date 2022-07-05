В Україні готують нові штрафи під час війни – на яку суму можна влетіти

Розповідаємо про новий законопроєкт, який передбачає штрафи до 3400 грн під час воєнного стану

За що українців можуть штрафувати під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні до Верховної Ради внесли законопроєкт №7356, яким передбачені штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування. Зараз він перебуває на розгляді ВР.

У Міністерстві юстиції України розповіли, які суми передбачені у проєкті за різні порушення.

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Штрафи сягають кількох тисяч гривень

Згідно з текстом законопроєкту, перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспорту без спецперепусток та посвідчень каратиметься штрафом у розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 170 до 510 грн.

Якщо ж людина порушить режим світломаскування, то її можуть покарати штрафом у розмірі від 170 до 340 грн. Якщо це вчинить посадова особа, то суми збільшаться так: від 425 до 850 грн.

Якщо ж ці порушення будуть вчинені повторно, то суми штрафів будуть такими:

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від 850 до 1700 грн;

для посадових осіб – від 1700 грн до 3400 грн.

Як додали в Мін'юсті, за словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, комендантська година – це не забаганка влади, а необхідний захід безпеки.

За що каратимуть магазини та продавців

Раніше ми писали, що з 1 липня в Україні внесли зміни до визначення "тютюнових виробів", тепер це поняття стосуватиметься і пристроїв для нагрівання тютюну (наприклад GLO та IQOS). До цих девайсів застосовуватимуться усі заборони законодавства нарівні з традиційними тютюновими виробами.

Читайте у нашому матеріалі, які саме норми діють та які штрафи загрожують порушникам.

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Ми також писали про те, що в Україні зафіксували нову небезпечну кібератаку, де хакери прикриваються Податковою службою. Дізнавайтеся, як з погрозою про штрафи діють шахраї. "Сьогодні" пояснювали і те, які штрафи загрожують водіям під час війни.