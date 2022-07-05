Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🚑 Обстріл Слов'янська 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

В Україні готують нові штрафи під час війни – на яку суму можна влетіти

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 16:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про новий законопроєкт, який передбачає штрафи до 3400 грн під час воєнного стану
За що українців можуть штрафувати під час війни
За що українців можуть штрафувати під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні до Верховної Ради внесли законопроєкт №7356, яким передбачені штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування. Зараз він перебуває на розгляді ВР.

У Міністерстві юстиції України розповіли, які суми передбачені у проєкті за різні порушення.

Реклама

Штрафи сягають кількох тисяч гривень

Згідно з текстом законопроєкту, перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспорту без спецперепусток та посвідчень каратиметься штрафом у розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 170 до 510 грн.

Якщо ж людина порушить режим світломаскування, то її можуть покарати штрафом у розмірі від 170 до 340 грн. Якщо це вчинить посадова особа, то суми збільшаться так: від 425 до 850 грн.

Якщо ж ці порушення будуть вчинені повторно, то суми штрафів будуть такими:

Реклама
  • від 850 до 1700 грн;
  • для посадових осіб – від 1700 грн до 3400 грн.

Як додали в Мін'юсті, за словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, комендантська година – це не забаганка влади, а необхідний захід безпеки.

За що каратимуть магазини та продавців

Раніше ми писали, що з 1 липня в Україні внесли зміни до визначення "тютюнових виробів", тепер це поняття стосуватиметься і пристроїв для нагрівання тютюну (наприклад GLO та IQOS). До цих девайсів застосовуватимуться усі заборони законодавства нарівні з традиційними тютюновими виробами.

Читайте у нашому матеріалі, які саме норми діють та які штрафи загрожують порушникам.

Реклама

Ми також писали про те, що в Україні зафіксували нову небезпечну кібератаку, де хакери прикриваються Податковою службою. Дізнавайтеся, як з погрозою про штрафи діють шахраї. "Сьогодні" пояснювали і те, які штрафи загрожують водіям під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,58 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19399.17

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1097.98

Litecoin (LTC)

48.58

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Курс валют

Гроші
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти