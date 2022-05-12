У Польщі випустили марки із Зеленським — скільки коштують

Марки виявилися настільки популярними, що їх розкупили за кілька годин.

Марки з Володимиром Зенеським випустили у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Польщі надрукували марки із зображенням президента України Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав депутат Краківської міськради Лукаш Вантух.

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Поляки могли за 500 злотих купити одну марку з зображенням українського президента, або ж витратити 4500 злотих, щоб придбати цілий набір таких марок. Незважаючи на дорожнечу, на марки був серйозний попит і вже за кілька годин продаж було зупинено.

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Зазначимо, що тираж марки обмежений: компанія Poczta Polska надрукувала лише 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Друкувати нову партію таких марок у Польщі більше не планують.

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За словами Лукаша Вантуха, одну таку марку надішлють особисто Володимиру Зеленському. Ще одну вже відіслали очільнику українського Львова Андрію Садовому.

Марка з російським військовим кораблем

У березні Укрпошта випустила марку з легендарною фразою українського прикордонника Романа Грибова щодо крейсера "Москва". Ідея виявилася настільки вдалою, що вже за кілька днів після появи Укрпошті довелося вводити обмеження на покупку цих марок через небувалий ажіотаж.

Так, лише за п'ять днів українці розкупили півмільйона марок, коли тираж складав лише мільйон ексземплярів. При цьому в інтернеті відразу з'явилися спекулянти, які перепродували популярну марку за 1 тисячу доларів.

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Раніше ми розповідали, що Укрпошта анонсувала випуск нової марки на тему російського військового корабля, і писали, скільки кожному з нас доведеться віддати за відновлення повоєнної України.