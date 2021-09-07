В Ощадбанку нав'язують пенсіонерам не потрібну послугу – що говорять в банку

Жінка не змогла отримати переказ коштів – співробітники змушували оформити страхування

У банку вже вибачилися перед клієнткою / Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах, у відділенні державного Ощадбанку співробітник фінансової установи нав'язує пенсіонерам послугу страхуванню, нібито вона обов'язкова.

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Про це користувач з ніком Ruslana87 написав на сайті Мінфіну.

"У відділенні Ощадбанку 27/4 що по бул. Шевченка, 325 трапилася вкрай неприємна і обурлива ситуація з моєю мамою, яка є пенсіонеркою на даний час. Вона звернулася до працівника Іващенко Валентини Володимирівни, щоб отримати переказ коштів. У відповідь почула вимогу сплатити 150 грн за страхування, яке ніби-то є обов’язковою умовою отримання коштів. При цьому жодних відповідних наказів чи документів не надала", – йдеться у повідомленні.

Пенсіонерка намагалась відмовитись від цієї послуги проте працівник банку наполягала, що є такий указ та послуга обов'язкова, жінкі довелось піти ні з чим.

"Мама вимушена була звернутися в інше відділення Ощадбанку, де її приємно зустріли і видали кошти без будь-яких примусових страхувань! Про це навіть ніхто не згадував! Слідуючи цьому, напрошується висновок, що послуга страхування в її відділенні є виключно її ініціативою, ймовірно, для задоволення власних інтересів", – вважає жінка.

У банку вже вибачились перед клієнткою та обіцяли вжити заходів.

"Доброго дня! Приносимо вибачення за ситуацію. З даним працівником буде проведено роботу, аби не допустити повторення подібних випадків в майбутньому. Дуже дякуємо вам за сигнал", – відповіли у банку.

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Фото: скріншот

Кремль викупив українську "дочку" Сбербанку

10 квітня 2020 року Міністерство фінансів Росії повідомило про покупку у Центробанку РФ контрольного пакета державного Ощадбанку Росії.

50% і одна акція обійшлися російському фонду національного добробуту в 2,14 трлн рублів.

Уже в серпні державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в суперечці за права на знак для товарів.

В Ощадбанку заявляли, що використання Сбербанку Росії бренду "Сбербанк" може вводити клієнтів в оману і впливати на їхню поведінку.

Нагадаємо, Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов ще наприкінці липня. Рішення має на меті узгодити голова Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.

У ТОП-20 найприбутковіших банків України за перші шість місяців 2021 року Ощадбанк посів 14-те місце. Хоча 2020 року державна фінустанова входила до трійки лідерів.