В обмінниках нова тенденція – що відбувається з курсом долара

Розповідаємо, що відбувається з американською валютою в українських обмінних пунктах

Долар в обмінниках змінив курс / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара в українських обмінниках пішов униз після того, як довго тримався на одній позначці.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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У четвер, 30 червня, середній курс продажу склав 35,5 грн/дол, а середній курс купівлі – 35,4 грн/дол, що на 0,05 копійок менше ніж напередодні.

На графіку це виглядає так:

Динаміка курсу 30 червня / Фото: скріншот

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Найнижчий курс продажу серед пропозицій, який нам вдалося знайти, становить 35,43 грн/дол, а найвищий – 35,7 грн/дол.

Що буде з доларом у липні?

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов розповів, що у липні на динаміку курсу гривні до іноземних валют на готівковому ринку істотно впливатиме експорт, попит на "військові" ОВДП та міжнародна допомога.

За словами експерта, навіть в умовах блокади наших портів уряд збільшує обсяги експорту зерна через західні кордони майже на 50% щомісяця.

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Якби не фактор того, чи потрібно терміново експортувати врожай попереднього року, то Україна могла б за кілька місяців вийти на середньомісячний обсяг, який був до початку війни.

Крім того, після підняття НБУ облікової ставки, військові ОВДП стали буквально збитковими для інвесторів.

Про те, від чого зараз найбільше залежить стабільність фінансової системи, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом, якщо Нацбанк відпустить курс у вільне плавання та розповідали, що відбувається з американською валютою на чорному ринку.