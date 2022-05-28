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У Кремлі про таке навіть не мріяли: як РФ може стати причиною унікального явища у світовій історії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 травня, 14:41
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Росію, цілком можливо, вже за місяць чекає грандіозна подія, про яку росіяни навіть не здогадуються
Дефолт Росії буде історичною подією у світі
Дефолт Росії буде історичною подією у світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Розпочавши кровопролитну війну в Україні Росія опинилася на порозі історичного дефолту. Про нього можуть оголосити вже за місяць.

Про це пише видання Reuters.

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Як вважають світові інвестори, ситуація в Росії може стати першим випадком в історії, коли країна, у якої продовжує формуватися ринок, буде змушена оголосити дефолт по облігаціях не через недостатність коштів у державній скарбниці, а через технічну неможливість оплачувати боргові зобов'язання.

"Ця криза істотно відрізняється від інших криз ринків, що розвиваються, вона не пов'язана зі здатністю або бажанням платити, вони технічно не можуть платити", – розповів журналістам директор з інвестицій компанії Capital Group Флавіо Карпенцано.

Крім того, економіку РФ "добивають" міжнародні санкції за війну в Україні, і контрзаходи Кремля у відповідь. Цими діями влада фактично повністю від'єднала країну від міжнародних фінансових систем.

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Що буде зі світовою економікою через дефолт Росії

Хоча війна Росії в Україні прискорила інфляцію у багатьох країнах світу, потенційний дефолт РФ мінімально вплине на світову економіку, вважають у США.

Все тому, що фінансова ізоляція Росії почалася ще до можливого дефолту, тому економічні процеси у світі значно не зміняться.

Раніше ми розповідали, що буде з Росією після дефолту, і писали, як росіяни обходять санкції.

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