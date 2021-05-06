У яких банках найдешевше купити долар: курс валют у ПриватБанку, Monobank та інших

Різниця між курсом покупки і продажу американської валюти в головних банках України 6 травня становить в середньому 20 копійок

Державні та комерційні банки в Україні після зниження офіційного курсу долара теж встановили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курс валют станом на 10:00 у столичних відділеннях головних банків країни.

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн) ПриватБанк 27,45 27,50 Ощадбанк 27,55 27,55 Monobank (Універсал Банк) 27,55 27,62 ПУМБ 27,60 27,60 Укргазбанк 27,60 27,62

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн) ПриватБанк 27,86 27,855 Ощадбанк 27,85 27,85 Monobank (Універсал Банк) 27,85 27,84 ПУМБ 27,80 27,80 Укргазбанк 27,80 27,78

Реклама

Сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, зовсім недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри.

В тренді Ринок пального: чи буде подальше подорожчання бензину

До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":