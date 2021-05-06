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У яких банках найдешевше купити долар: курс валют у ПриватБанку, Monobank та інших

6 травня, 10:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Різниця між курсом покупки і продажу американської валюти в головних банках України 6 травня становить в середньому 20 копійок

Державні та комерційні банки в Україні після зниження офіційного курсу долара теж встановили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курс валют станом на 10:00 у столичних відділеннях головних банків країни.

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн)
ПриватБанк 27,4527,50
Ощадбанк 27,5527,55
Monobank (Універсал Банк)27,5527,62
ПУМБ 27,6027,60
Укргазбанк 27,6027,62

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн)
ПриватБанк 27,8627,855
Ощадбанк 27,8527,85
Monobank (Універсал Банк)27,8527,84
ПУМБ 27,8027,80
Укргазбанк 27,8027,78
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Сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, зовсім недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри.

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До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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