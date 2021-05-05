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У держбюджеті утворилася дірка у 30 млрд гривень – Мінфін

5 травня, 19:27

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Державні запозичення за перші чотири місяці 2021 року виконано усього на 88,3%

За січень-квітень 2021 року держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 27,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у 29,4 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 69,2 млрд гривень.

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Про це з посиланням на оперативні дані Держказначейства повідомляє Міністерство фінансів.

У свою чергу, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за перші чотири місяці 2021 року становили 170,1 млрд грн або 88,3 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за січень-квітень поточного року залучено 135,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 30,4 млрд грн (956,4 млн доларів та 112,3 млн євро).

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Із зовнішніх джерел за чотири місяці 2021 року надійшли кошти в обсязі 34,7 млрд грн внаслідок розміщення довгострокових ОЗДП 2021 року на 1,25 млрд доларів із погашенням у 2029-му та дохідністю на рівні 6,875% річних.

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При цьому платежі з погашення держборгу за січень-квітень 2021 року склали 141,9 млрд грн (99,1% плану), платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн (98,2% плану).

Нагадаємо, в січні 2021 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 0,25% в гривні, до 2,558 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 0,53%, до 90,74 млрд доларів.

Держборг виріс на 490 млн доларів порівняно з підсумковим значенням за 2020 рік.

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