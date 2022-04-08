У Німеччині змінили умови для переселенців – чого чекати українцям

Розповідаємо, як у Німеччині покращили соціальні гарантії для переселенців, та на що можна розраховувати українцям

Для українців за кордоном збільшують соцгарантії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації багато громадян нашої держави виїхали за кордон. Там для них як вимушених переселенців пропонують різні соціальні гарантії. Нещодавно у Німеччині прийняли зміни, які допоможуть українцям швидше адаптуватися в країні.

Тепер українські переселенці в Німеччині мають отримати такий же рівень підтримки, як передбачено програмою соціального забезпечення Hartz VI. Що це означає, розкажуть "Сьогодні".

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Німецький уряд виділив 2 млрд євро для підтримки українців

Як повідомляє Deutsche Welle, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про виділення урядом 2 млрд євро на витрати для утримання переселенців з України у рамках програми соціального забезпечення Hartz VI.

Відтепер усі українці, що рятуються від війни в Німеччині, отримають такий же рівень державної підтримки, як і інші німці в рамках цієї програми.

Що тепер доступно українцям

З 1 червня переселенці з України зможуть отримувати базові соціальні виплати. У середньому сума таких виплат сягає 400 євро на місяць (12 817 грн).

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Крім того, буде легший доступ до центрів зайнятості, охорони здоров'я та курсів німецької мови.

Шольц пояснив, що законне визнання українців як шукачів притулку тепер дозволить переселенцям отримати доступ до значно більшої кількості ресурсів та швидше адаптуватися у новій країні.

За що в Німеччині українцям загрожують штрафи

Раніше "Сьогодні" розповідали, що українці, які виїжджають до Німеччини, можуть зіштовхнутися з неочікуваними проблемами. Закони та штрафи за їх порушення у цій державі значно відрізняються від українських.

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Що варто знати про закони у Німеччині та як уникнути штрафів, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, скільки доведеться витрачати на продукти в цій країні, та які нові правила для переселенців запровадили в деяких країнах.