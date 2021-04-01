Русский
$ 27,82
32,63
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

2020-го українці з карток спустили за кордоном 4 млрд доларів

1 квітня, 13:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Середня сума купівлі товару чи оплати послуг становила 20 доларів

2020 року українці розрахувалися картами вітчизняних банків через іноземні банки на загальну суму 116,5 млрд грн (понад 4 млрд доларів). Це близько 5,3% всього обсягу безготівкових карткових операцій.

Реклама

Про це повідомляють аналітики фінансового порталу Мінфін, посилаючись на щомісячну звітність НБУ.

Зниження обсягів

За рік показник таких розрахунків істотно знизився. Якщо в січні-2020 було здійснено операцій на 13,1 млрд грн (частка становила 8,3%), то в січні-2021 обсяги скоротилися до 10,7 млрд грн (5,3%). Середня сума транзакції 2020-го становила 574 грн, тобто близько 20 доларів.

Очевидно, може йтися про дві категорії операцій:

  • оплата українцями онлайн-покупок на закордонних сайтах;
  • карткові розрахунки наших співгромадян у звичайних магазинах за кордоном.
Реклама

В тренді
Гривня зміцніла: курс долара і євро на 1 квітня

Причини

Можливою причиною зниження карткової активності є падіння туристичного потоку українців за кордон через пандемію COVID-19. За оцінками НБУ, 2020 року українці витратили за кордоном близько 4 млрд доларів, тоді як рік до того – удвічі більше.

Водночас передумов для зниження обсягів онлайн-покупок на зарубіжних сайтах не спостерігається.

Нагадаємо, пандемія вдарила і по іноземному туризму в нашій країні. Іноземці за дев'ять місяців 2020 року витратили в Україні 244 млн доларів, що в 27 разів менше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

Зате торік обсяг переказів від заробітчан зріс на 1,7%, до рекордних 12,1 млрд доларів.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НБУ покупки в мережі перекази банківські картки онлайн-платежи онлайн-магазини безналичные расчеты
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курсФінанси
Долар
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валютиФінанси
Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчав
Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчавФінанси
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогнозЕкономіка
Сто тисяч гривень до повноліття – що таке економічний паспорт українця
Сто тисяч гривень до повноліття – що таке економічний паспорт українцяЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти