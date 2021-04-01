2020-го українці з карток спустили за кордоном 4 млрд доларів

2020 року українці розрахувалися картами вітчизняних банків через іноземні банки на загальну суму 116,5 млрд грн (понад 4 млрд доларів). Це близько 5,3% всього обсягу безготівкових карткових операцій.

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Про це повідомляють аналітики фінансового порталу Мінфін, посилаючись на щомісячну звітність НБУ.

Зниження обсягів

За рік показник таких розрахунків істотно знизився. Якщо в січні-2020 було здійснено операцій на 13,1 млрд грн (частка становила 8,3%), то в січні-2021 обсяги скоротилися до 10,7 млрд грн (5,3%). Середня сума транзакції 2020-го становила 574 грн, тобто близько 20 доларів.

Очевидно, може йтися про дві категорії операцій:

оплата українцями онлайн-покупок на закордонних сайтах;

карткові розрахунки наших співгромадян у звичайних магазинах за кордоном.

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Причини

Можливою причиною зниження карткової активності є падіння туристичного потоку українців за кордон через пандемію COVID-19. За оцінками НБУ, 2020 року українці витратили за кордоном близько 4 млрд доларів, тоді як рік до того – удвічі більше.

Водночас передумов для зниження обсягів онлайн-покупок на зарубіжних сайтах не спостерігається.

Нагадаємо, пандемія вдарила і по іноземному туризму в нашій країні. Іноземці за дев'ять місяців 2020 року витратили в Україні 244 млн доларів, що в 27 разів менше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

Зате торік обсяг переказів від заробітчан зріс на 1,7%, до рекордних 12,1 млрд доларів.

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