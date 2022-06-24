Послуги не з дешевих: скільки коштує полікувати зуби в Польщі

Українські переселенці можуть навіть скористатися послугами стоматолога безкоштовно

Стоматологічні послуги в Польщі якісні, однак недешеві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців, проживаючи в Польщі, зокрема і з часу початку війни, потребують відвідати стоматолога, відповідно і цікавляться вартістю послуг. А ціни на ці послуги, як відомо, немаленькі.

Однак, як інформує Ukrainian in Poland, переселенці з України можуть скористатися послугами безкоштовно.

Реклама

Так, якщо ви проживаєте в Польщі легально, оформивши номер PESEL, то можете скористатися послугами понад 300 стоматологічних кабінетів, де лікують наших громадян безоплатно. Перелік таких послуг власники клініки визначають самостійно.

На прийом зазвичай приймають пацієнтів при невідкладних станах (наприклад, гострий зубний біль).

Переглянути повний список закладів, що надають безкоштовні послуги, можна за посиланням.

Реклама

Які ціни у приватних клініках?

В середньому ціни на стоматологічні послуги у приватних клініках такі:

консультація — від 100 до 200 злотих (700 – 1400 гривень);

пломбування — від 200 злотих і вище (від 1400 гривень);

лікування каналу зуба доведеться заплатити від 350 злотих (2450 гривень);

видалення зуба обійдеться мінімум у 200 злотих (1400 гривень) , не враховуючи рентгену, консультації, препаратів тощо;

, не враховуючи рентгену, консультації, препаратів тощо; відбілювання зубів — приблизно 500 злотих (3500 гривень).

Окремо платити доведеться за наркоз і знеболювання під час процедур.

Допомога українцям у Польщі

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

Реклама

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих на особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. Однак навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

Раніше ми розповідали, що українцям, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торгової мережі Biedronka для покупок.