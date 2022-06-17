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Українським ВПО призначили новий вид допомоги — хто може отримати гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 червня, 14:11
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Це одне з найбільших пожертвувань для України від світової приватної компанії
Допомогу можуть отримати особи зі статусом ВПО
Допомогу можуть отримати особи зі статусом ВПО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці зі статусом ВПО можуть отримати грошову допомогу від однієї з найбільших світових криптобірж Binance, яка виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Як інформує Мінцифра, виплата коштів стала можливою завдяки її співпраці з засновником Binance.

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Зауважимо, що до цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України.

Як отримати допомогу?

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно:

  • пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv, "Паляниця" та iSans;
  • подати заявку на фінансування можна за адресою: [email protected]

Виплати будуть надходити впродовж 3-х місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно).

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Статус ВПО в "Дії"

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати свій статус, а також виплати, у застосунку. Для цього потрібно зробити таке:

  • завантажити "Дію" або оновити її;
  • переконатися, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт;
  • зайти у розділ "Послуги" та вибрати "Отримати статус ВПО";
  • вказати свою актуальну адресу;
  • підтвердити своє місце перебування за допомогою геолокації;
  • якщо є діти, можна отримати статус переселенців і для них.

Щоб подати заявку на виплату 2000 грн, потрібно після надсилання заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім потрібно обрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає – її потрібно оформити.

Щоб подати заявку на виплати дітям у розмірі 3000 грн, треба зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження у застосунку.

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Раніше ми писали, кому з українських переселенців виплатять по 2,4 тис. доларів, а також розповідали, які виплати українці можуть отримати під час війни.

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