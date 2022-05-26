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Українських роботодавців штрафуватимуть на немаленькі суми — яка причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 17:21
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Розповідаємо, які зміни чекають на кожного роботодавця та працівника відповідно в Україні
Тепер на роботодавців покладена ще більша відповідальність
Тепер на роботодавців покладена ще більша відповідальність / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українців розширили можливості реалізації права на укладання колективних договорів, що в свою чергу визначені міжнародним правом як інструмент захисту працівників під час виконання ними робочих обовʼязків.

Відповідний Закон №2253-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників" підписав президент України Володимир Зеленський.

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Так, Закон врегульовує питання укладання колективного договору, щоб гарантувати людям дотримання їх вимог в процесі роботи – гідних умов праці, чесного нарахування зарплати, забезпечення поваги та рівності.

Нагадаємо, колективні угоди передбачають договір між роботодавцем та профспілковими організаціями або представниками співробітників. У документі чітко визначаються обов’язки усіх сторін, що дозволяє працівникам відстоювати свої трудові права.

Основні пункти Закону

Основні пункти Закону голосять:

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  • колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю (раніше така можливість існувала лише у юридичних осіб);
  • на роботодавця покладається обов’язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документу. Винні у не наданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність;
  • дискримінація за будь-якими ознаками не допускається.

Як зазначив заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра, в оголошеннях про прийом на роботу забороняється висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності тощо, які не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання.

"За недотримання норми на рекламодавця накладається штраф", – зауважив він.

Окремо у документі уточнюються, що роботодавець повинен не пізніше, ніж за 3 місяці до можливих звільнень, провести консультації з цього питання з представниками профспілкових організацій.

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Підстав для звільнення збільшилось

В Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Також там зазначена ще одна додаткова підстава для розірвання трудового договору — відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Раніше ми розповідали, скільки українці зароблятимуть після війни, а також писали, хто буде потрібен Україні через 5 років.

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