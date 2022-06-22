Українці жаліються на оплату в Glovo та Uber – у чому причина

Розповідаємо, чому у клієнтів за послуги списується з рахунків більше грошей, аніж було вказано на початку

Як не переплачувати за послуги Uber та Glovo / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Користувачі Glovo та Uber, які оплачують послуги з карткових рахунків, помітили, що спочатку в додатках зазначається одна ціна, а оплачувати доводиться більше.

Про таку ситуацію "Сьогодні" розповіли кілька клієнтів цих сервісів. Пояснюємо, чому так трапляється, і як не переплачувати.

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У чому причина переплат

Дівчина розповіла нам, що одного разу вона замовила доставку Glovo на суму близько 900 грн. Однак згодом вона виявила, що з рахунку списало більше грошей, аніж вона розраховувала.

Схожа ситуація була і з Uber в іншого клієнта. Він замовляв таксі кілька разів, і щоразу при оплаті карткою сума списання виявлялася більшою. При цьому при розрахунку готівкою жодних переплат не було.

Через це людям довелося звернутися до служби підтримки. Виявилося, що причина у подвійній конвертації.

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Річ у тім, що, наприклад, компанія Glovo не є українською, як і її банк, а тому він може взяти додаткову комісію, бо розглядає таку транзакцію як транскордонну.

Щоб уникнути такої переплати в компанії порадили оплачувати замовлення карткою безпосередньо в застосунку. Або ж можна скористатися готівкою. Про це тепер попереджають у самому застосунку Glovo.

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Що не варто робити одразу після покупки

Раніше "Сьогодні" розповідали, що чеки не варто викидати принаймні перші 14 днів після покупки, оскільки це можливість повернути чи обміняти товар.

Чек є підтвердженням, що ви дійсно купили товар у цьому закладі, і на його основі можна буде здійснити обмін чи повернення грошей.

Але крім цього чеки можуть використати шахраї. Читайте, чому не варто викидати чеки у першу ж урну в магазині чи біля нього, або залишати його на касі.

Ми писали також про те, яку послугу запустила "Нова пошта", та на що українці в травні витрачали найбільше грошей.