Українці за кордоном скаржаться на величезні комісії – де треба бути обережними

Розповідаємо, на що скаржаться клієнти українських банків, які виїхали за кордон

Банки блокують гроші під час операцій за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які виїхали за кордон, зіткнулися з величезними комісіями за конвертацію і зняття готівки. А в деяких випадках банки блокують 10% суми через різницю в курсах.

Про це розповідає спеціалізований сайт "Мінфін", посилаючись на скарги клієнтів.

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Клієнтка Ощадбанку написала, що минулого місяця знімала у банкоматі 500 євро і комісія була 466 грн, а нещодавно за операцію взяли 1999 грн.

Представники банку розповіли, що зняття готівки у банкоматі іноземного банку тарифікується у розмірі 1,5% + 35 грн (плюс комісія 1% за конвертацію валюти).

"10% від суми угоди може блокуватися на випадок валютних коливань. Таким чином, банк попереджає виникнення несанкціонованого овердрафту. Після завершення обробки угоди цю суму буде розблоковано автоматично (протягом 1-3 днів)", – пояснили в Ощадбанку.

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Зі схожою ситуацією зіткнулися і клієнти Банку "Восток". Чоловік написав, що оплачує сім'ї за кордоном житло на Booking і в один момент з нього взяли 10% комісії за платіж.

"Я пишу на підтримку та одночасно починаю шукати сам у них у тарифах. Виявляється, банк запровадив таку комісію з 03.06.22", – скаржиться він.

З України можуть піти два банки

Після накладення СБУ арешту на майно та активи Форвард Банку, фінустанові, швидше за все, доведеться піти з українського ринку.

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За словами колишнього заступника директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євгена Дубогриза, російський банк не має майбутнього в Україні, хоч би як він намагався міняти і "тасувати" акціонерів.

Який ще банк опинився під загрозою ліквідації, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, який "сюрприз" підготували українцям популярні банки та які фінустанови дають кредити навіть у часи війни.