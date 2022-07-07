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Українці за кордоном скаржаться на величезні комісії – де треба бути обережними

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 12:05
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Розповідаємо, на що скаржаться клієнти українських банків, які виїхали за кордон
Банки блокують гроші під час операцій за кордоном
Банки блокують гроші під час операцій за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які виїхали за кордон, зіткнулися з величезними комісіями за конвертацію і зняття готівки. А в деяких випадках банки блокують 10% суми через різницю в курсах.

Про це розповідає спеціалізований сайт "Мінфін", посилаючись на скарги клієнтів.

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Клієнтка Ощадбанку написала, що минулого місяця знімала у банкоматі 500 євро і комісія була 466 грн, а нещодавно за операцію взяли 1999 грн.

Представники банку розповіли, що зняття готівки у банкоматі іноземного банку тарифікується у розмірі 1,5% + 35 грн (плюс комісія 1% за конвертацію валюти).

"10% від суми угоди може блокуватися на випадок валютних коливань. Таким чином, банк попереджає виникнення несанкціонованого овердрафту. Після завершення обробки угоди цю суму буде розблоковано автоматично (протягом 1-3 днів)", – пояснили в Ощадбанку.

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Зі схожою ситуацією зіткнулися і клієнти Банку "Восток". Чоловік написав, що оплачує сім'ї за кордоном житло на Booking і в один момент з нього взяли 10% комісії за платіж.

"Я пишу на підтримку та одночасно починаю шукати сам у них у тарифах. Виявляється, банк запровадив таку комісію з 03.06.22", – скаржиться він.

З України можуть піти два банки

Після накладення СБУ арешту на майно та активи Форвард Банку, фінустанові, швидше за все, доведеться піти з українського ринку.

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За словами колишнього заступника директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євгена Дубогриза, російський банк не має майбутнього в Україні, хоч би як він намагався міняти і "тасувати" акціонерів.

Який ще банк опинився під загрозою ліквідації, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, який "сюрприз" підготували українцям популярні банки та які фінустанови дають кредити навіть у часи війни.

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Оболонський Оболонський
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4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
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Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за квартири комфорт-класу у новобудовах просять, у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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