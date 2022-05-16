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Українці в Європі скаржаться на Monobank – що не подобається клієнтам

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 10:52
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Розповідаємо, що порадили розсердженому клієнту спеціалісти банку
На ліміти Monobank поскаржилися клієнти
На ліміти Monobank поскаржилися клієнти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт Monobank поскаржився, що фінустанова ввела обмеження на зняття готівки в Європі, яке не запроваджував Нацбанк.

Про це чоловік написав на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За його словами, він звернувся на гарячу лінію банку і там ліміт на зняття готівки на добу прибрати відмовилися.

"Банку потрібно якнайшвидше вирішити проблеми з видачею готівки, тому що паніка у населення на даний момент дуже велика і такі дії з боку керівництва банку підривають безпеку всієї фінансової стабільності країни у воєнний час, враховуючи, що банк займає не останнє місце в державі!" – йдеться у відгуку.

У коментарях незадоволеного клієнта підтримали й інші українці, а деякі, навпаки, сказали не роздмухувати проблему з дрібниць.

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Що відповіли у Monobank?

Представники банку відреагували на скаргу і заявили, що розмір ліміту залежить від того, як використовується карта та вони керуються рекомендаціями НБУ.

"Рекомендації НБУ не завжди регламентуються конкретними ухвалами. Ми відштовхуємось від тих рекомендацій, які банк отримав безпосередньо від НБУ", – відповіли клієнту.

Чоловіку підказали, що якщо за карткою проводяться високі торгові обороти, то ліміт на зняття буде вищим, і порекомендували знімати до 10 тис. грн щодня, а також користуватися самою карткою для оплат у торгових точках.

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Monobank відновив кредитування

З 13 березня у повному обсязі відновили роботу програми "Оплати частинами" та "Розстрочки" у Monobank.

За словами співзасновника банку Олега Гороховського, це важливий крок для відновлення економіки і їхній приклад мають наслідувати інші фінустанови.

Також Гороховський заявив, що тим клієнтам, яким вони відновлять ліміти, прийде спеціальне повідомлення у додатку.

"Сьогодні" раніше розповідали, що Monobank створив нову послугу, а також – навіщо потрібна "банка" у мобільному додатку.

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