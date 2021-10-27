Українці віднесли до банку рекордну суму готівки: скільки мільярдів нарахував НБУ

Незважаючи на карантин: у касах українських банків значно зріс оборот готівки

Скільки мільярдів готівки українці віднесли до банківських кас / Фото: Колаж: Сьогодні

Оборот готівки в касах українських банків зріс протягом січня-вересня 2021 року порівняно із минулорічним періодом.

Про це повідомляє НБУ у своєму Telegram-каналі.

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Отже, протягом цього періоду до кас надійшло на 19,8% більше готівки, а саме – 1828,8 млрд грн.

Тоді як обсяг видачі готівки зростав повільніше, збільшення становить 14,8%, тобто 1856,9 млрд грн.

У НБУ також розповіли про три найпопулярніші касові операції з видачі готівки, це:

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операції із використанням платіжних карток – 74,7%;

придбання іноземної валюти у клієнтів – 8,1%;

підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,2%.

Основними джерелами надходжень готівки до банківських кас стали операції клієнтів з платіжними картками (33,6%), торговельна виручка (32,1%) та виручка від усіх інших видів послуг (12,4%).

НБУ заборонив приймати рублі

З 21 листопада українським фінустановам заборонено приймати російські рублі для поповнення депозитних рахунків.

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Про це йдеться у відповідній постанові НБУ, де зазначається, що це правило розповсюджується лише на депозитні рахунки населення.

Раніше ми писали про правила роботи банків у червоній зоні та розповідали, чи потрібні додаткові документи для відвідування відділення.

А також повідомляли, що ПриватБанк встановив нові обмеження на переводи з картки на картку.