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Українці почали позбавитися готівки? Чому у банках різко зросла кількість паперових грошей

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 19:38
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Чому кількість операцій з готівкою у банківських касах значно зросла – відповідь експерта
Чому українці позбавляються паперових грошей
Чому українці позбавляються паперових грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

За перші дев’ять місяців 2021 року обіг готівки у касах банків значно виріс і українці віднесли у фінансові установи аж на 19,8% більше паперових грошей.

Можливо, українці змінили своє ставлення до безготівкових рахунків чи на це вплинуло щось інше – "Сьогодні" розбирались з експертом.

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На думку фінансового аналітика та економіста Олексія Куща, причин для таких змін декілька.

По-перше – в країні був різкий ріст кількості готівки, у зв’язку з кризою, під час якої люди забирали гроші з банківських рахунків.

"Зараз ситуація стабілізується і частина цих грошей повертається назад, у банківську систему", – каже експерт.

За словами експерта, економіка та бізнес зараз трохи активізувались і це також спричинило повернення готівки в банки.

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Ще однією причиною експерт вважає сплеск на ринку нерухомості, що викликало збільшення кількості операцій з банківськими рахунками, адже готівкою такі покупки зробити неможливо.

На думку Олексія Куща, ставлення українців до готівки не змінилося. Експерт також порекомендував не зберігати всю суму заощаджень у паперових грошах, однак залишити певний резерв.

"Я рекомендував зберігати тримісячний запас для родини у готівці, а решту розміщувати у фінустановах. Тенденція на збільшення чи зменшення готівкових операцій в Україні характеризується здебільшого сплесками кількості покупок, які неможливо провести інакше."

Як зберігати заощадження

"Сьогодні" раніше розповідали, що усі гроші не потрібно зберігати в одному місці і тим паче вдома, адже так вони просто втрачають цінність.

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Найкраще – це диверсифікувати доходи та вкладати у різні установи та цінні папери в рівних частинах, як це правильно зробити – в нашому матеріалі.

Ми також писали, як правильно обрати надійний банк для свого вкладу, щоб убезпечити гроші від будь-якої кризи.

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