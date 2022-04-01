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Українці масово ополчилися на Monobank – що трапилося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 13:27
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Розповідаємо, на що масово скаржаться клієнти Monobank і у чому звинувачують фінустанову
У чому клієнти звинувачують Monobank
У чому клієнти звинувачують Monobank / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці в мережі масово скаржаться на роботу Monobank і звинувачують у тому, що фінустанова "відбирає в українців останні гроші, заблокувала можливість переводити кошти, без відома клієнтів змінює комісію" та інше.

Про це користувачі залишають відгуки на сайті "Мінфін".

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Наприклад користувач Володимир Кохан пише, що заява Monobank про ненарахування штрафів по кредиту – це брехня, і штрафи досі нараховуються.

Про нарахування відсотків під час дії в країні воєнного стану пише Maria8Maria.

"Поки що всі банки оголосили кредитні канікули. Monobank продовжує знімати відсотки із кредитів. І *** , що люди не мають можливості їх платити. В країні війна, більшість населення сидить без роботи", – обурюється клієнтка.

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Банк в умовах війни вимагає погасити заборгованість, пише користувач з нікнеймом OlgaCoach.

"При тому що всі термінали іbox та укргазбанк в Києві не працюють! Як погашати якщо працює 1 відділення в якому черга 2 км. Погашати онлайн заплативши 4% комісії?", – йдеться у скарзі.

Зміна комісії

Ще один клієнт із ніком Valerii99 стверджує, що банк змінює комісію без попередження клієнтів, хоча усі інші банки взагалі прибрали комісію на час воєнних дій.

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Також українець пише, що ніяк не може отримати свою гривневу пластикову картку.

Як реагує Monobank?

На чисельні скарги щодо нарахування штрафів та відсотків представники банку відповідають, що орієнтуються на вказівки НБУ та продовжують виконувати зобов’язання перед клієнтами.

"Мінімальний платіж можна вносити по можливості, ми не нараховуємо штрафи та підвищені відсотки, якщо мінімальний платіж не буде внесений. Ви зможете погасити заборгованість, коли у вас з'явиться така можливість", – запевняють у банку.

Також представники Monobank зазначають, що це ніяк не впливає на кредитну історію.

На повідомлення про те, що банк не виконує ці правила у відповіді також зазначають, що для того, щоб виконувати зобов’язання перед вкладниками банк продовжує списувати відсотки за користування кредитним лімітом та платежі за послугами "Розстрочка/Покупка частинами/кредит готівкою".

Нові віртуальні картки Monobank

17 березня співзасновник банку Олег Гороховський представив нову версію мобільного додатку, у якій українцям доступні незвичайні скіни для карт і нова можливість пожертвувати армії.

Скіни для віртуальних карт є патріотичними із зображеннями людей, які стали кумирами українців під час війни, зокрема Володимир Зеленський, радника глави ОП Олексій Арестович, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та видатний пілот на прізвисько "Примара Києва".

"Сьогодні" також писали, що Monobank запустив нову послугу і розповідали, у яких банках є можливість підвищувати кредитний ліміт.

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