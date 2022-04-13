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Українці масово змінюють дизайн карт через Приват24 – найпопулярніший скін (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 14:56
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У ПриватБанку показали, як українці ставляться до нових, патріотичних дизайнів карток
У ПриватБанку розповіли про популярність нових дизайнів
У ПриватБанку розповіли про популярність нових дизайнів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Понад пів мільйона клієнтів ПриватБанку змінили дизайн віртуальних карток на патріотичний.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга у своєму Telegram-каналі.

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За його даними, найпопулярнішим скіном для карти стала "Паляниця". Ці дизайни ПриватБанк запустив на початку війни, вони доступні для користувачів Приват24 та цифрових гаманців Apple Pay і Google Pay.

Картка з дизайном "Паляниця" стала найпопулярнішою, такий дизайн встановили 80 тис. українців, вона відноситься до колекції "Перемога за Україною!".

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Також успіх мають патріотичні обкладинки із серії "Ми з України!". Скіни "Добрий вечір! Ми з України", "Чорнобаївка" та інші вибрали для своїх карток понад 100 тисяч клієнтів ПриватБанку.

Виплати через ПриватБанк

Багато українців подали заявку на отримання матеріальної допомоги від держави в розмірі 6,5 тис. грн. Заявки пройшли успішно, а виплати досі не прийшли деяким людям, зокрема і через ПриватБанк.

У фінустанові розповіли, що гроші для цих виплат перераховує Міністерство економіки і воно ще не надало повну суму.

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Тобто свої 6,5 тис. грн отримають всі, хто встиг успішно подати заявку до 31 березня, одразу після того, як банкам надійдуть гроші від Мінекономіки.

"Сьогодні" також писали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, і розповідали, як через ПриватБанк отримати виплату переселенцям.

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