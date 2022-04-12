Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українці масово позбавляються доларів – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 11:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, завдяки чому Україна не допустила сильного падіння національної валюти
Як НБУ зупинив курс долара
Як НБУ зупинив курс долара / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українці почали масово продавати свої запаси доларів та євро і це позитивно вплинуло на курс національної валюти. Також укріпленню гривні сприяли обмеження НБУ.

Про це розповіли представники Національного банку виданню GSMinfo.

Реклама

У НБУ розповіли, що з 24 лютого українці продали набагато більше валюти ніж купили і насьогодні різниця становить понад 350 млн. дол.

Це сприяло зниженню готівкового курсу долара, який на початку війни можна було придбати за 40 грн, тепер вартує орієнтовно 30 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара заморожено на рівні 29,25 грн/долл., тобто готівковий курс майже зрівнявся зі встановленим НБУ.

Реклама

Це досить адекватний показник у нинішніх умовах, і досягти його вдалося, зокрема, і за допомогою швидким та зваженим обмеженням Нацбанку.

Українці, які опинились у скрутній ситуації, почали продавати відкладені на чорний день долари і самостійно наситили внутрішній ринок іноземною валютою.

Через це у НБУ навіть почали задумуватись про часткове послаблення валютних обмежень, однак запроваджувати їх будуть поступово.

Реклама

Офіційний курс долара

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що Нацбанк триматиме офіційний курс долара замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

За його словами, після перемоги країна поступово буде повертатись до звичного режиму плаваючого обмінного курсу і усі обмеження не будуть знімати різко, навіть по закінченню війни.

"Сьогодні" також писали, де НБУ планує брати гроші на відновлення України і розповідали, який наразі курс євро і злотого.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти