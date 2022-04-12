Українці масово позбавляються доларів – що відбувається

Розповідаємо, завдяки чому Україна не допустила сильного падіння національної валюти

Як НБУ зупинив курс долара / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українці почали масово продавати свої запаси доларів та євро і це позитивно вплинуло на курс національної валюти. Також укріпленню гривні сприяли обмеження НБУ.

Про це розповіли представники Національного банку виданню GSMinfo.

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У НБУ розповіли, що з 24 лютого українці продали набагато більше валюти ніж купили і насьогодні різниця становить понад 350 млн. дол.

Це сприяло зниженню готівкового курсу долара, який на початку війни можна було придбати за 40 грн, тепер вартує орієнтовно 30 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара заморожено на рівні 29,25 грн/долл., тобто готівковий курс майже зрівнявся зі встановленим НБУ.

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Це досить адекватний показник у нинішніх умовах, і досягти його вдалося, зокрема, і за допомогою швидким та зваженим обмеженням Нацбанку.

Українці, які опинились у скрутній ситуації, почали продавати відкладені на чорний день долари і самостійно наситили внутрішній ринок іноземною валютою.

Через це у НБУ навіть почали задумуватись про часткове послаблення валютних обмежень, однак запроваджувати їх будуть поступово.

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Офіційний курс долара

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що Нацбанк триматиме офіційний курс долара замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

За його словами, після перемоги країна поступово буде повертатись до звичного режиму плаваючого обмінного курсу і усі обмеження не будуть знімати різко, навіть по закінченню війни.

"Сьогодні" також писали, де НБУ планує брати гроші на відновлення України і розповідали, який наразі курс євро і злотого.