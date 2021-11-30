На українців знову чекає новий курс: що буде з доларом 1 грудня

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 30 листопада:
|30.11
|1.12
|Зміна
|1 долар США
|27,12 грн
|27,21 грн
|+0,09
|1 євро
|30,65 грн
|30,92 грн
|+0,27
Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 30 листопада, долар подорожчав на 9 копійок, а євро на 27 копійок.
Що буде з курсом долара у грудні
Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, зміцнення курсу вище 27 грн, приблизно на рівні 27,10, буде сигналом глобального зламу тренду у гривні, і є ризики запустити ще сильніший розпродаж у ній.
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Він вважає, що стрибок курсу до 28 вже до кінця року не виключений. Однак для цього потрібні такі фактори, як подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США та зростання долара, а також відкат у цінах на сировину та продукцію сільського господарства.
Проте вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 та відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.
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