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На українців знову чекає новий курс: що буде з доларом 1 грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
30 листопада, 16:31
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 30 листопада
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 30 листопада:

30.111.12Зміна
1 долар США27,12 грн 27,21 грн +0,09
1 євро30,65 грн 30,92 грн +0,27

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 30 листопада, долар подорожчав на 9 копійок, а євро на 27 копійок.

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Що буде з курсом долара у грудні

Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, зміцнення курсу вище 27 грн, приблизно на рівні 27,10, буде сигналом глобального зламу тренду у гривні, і є ризики запустити ще сильніший розпродаж у ній.

Він вважає, що стрибок курсу до 28 вже до кінця року не виключений. Однак для цього потрібні такі фактори, як подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США та зростання долара, а також відкат у цінах на сировину та продукцію сільського господарства.

Проте вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 та відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти у 2022 році.

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Редактор розділу "Гроші"

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