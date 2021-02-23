Українців підстерігають і грабують біля банкоматів. Як захиститися?

Злодії і грабіжники чатують українців під банкоматами і касами банків. Жертвами найчастіше стають люди похилого віку, які знімають готівку. Новинам "Сьогодні" стало відомо про недавній випадок, коли пенсіонерку підстерегли прямо біля відділення. Злочинець вирвав з рук жінки сумку і втік. На щастя, обійшлося без травм, але й від них ніхто не застрахований.

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Кореспондент Георгій Маринов розпитав експертів і з'ясував, як себе вести, якщо потрібно перевести в готівку велику суму.

Насамперед фахівці радять не поширюватися про свої плани – ні серед знайомих, ні тим більше в соціальних мережах.

"Якщо ви знімете велику суму грошей, не кажіть про це в Мережі. Взагалі якомога менше розказуйте, що, коли і де знімаєте", – говорить фахівець з безпеки Руслан Болгов.

Не зайвим буде взяти з собою в якості компанії близьку людину з хорошою фізичною підготовкою, додає експерт.

Відео: Сьогодні

А якщо йдеться про зовсім великі суми, краще не поскупитися і найняти охорону, впевнена директорка департаменту ризиків банківської установи Олена Домуз:

"Я б радила найняти державну або приватну охорону. Зазвичай це броньований автомобіль, що дозволяє людині безпечно дістатися з одного місця до іншого".

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Таку послугу надають у будь-якому банку за попередньою домовленістю. Коштує захисний супровід близько тисячі гривень.

Найкращий спосіб захиститися, кажуть експерти, – взагалі не використовувати готівку для великих покупок. Тим більше що при покупці нерухомості, наприклад, навіть за законом потрібен безготівковий розрахунок.

"На сьогодні розрахунки як карткою, так і у системі електронних платежів, відносно безризикові", – говорить Домуз.

А комісія за послугу з переказу коштів буде не вищою, ніж плата за супровід інкасаторів.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати і термінали і отримувати на свій рахунок безготівковий еквівалент у гривні.

Клієнтам при цьому потрібно враховувати, що на такі операції автоматично поширюється введений в Україні у 2020 році фінмоніторинг. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума менша за 5000 гривень (30 тис. грн за умови сплати кредиту).

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