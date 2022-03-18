Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українців обманюють із виплатою 6,5 тис. грн – як працює нова схема

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 15:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які повідомлення повинні насторожити, якщо ви не хочете втратити свої гроші та дані
Як не потрапити на вудку шахраїв
Як не потрапити на вудку шахраїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї знайшли новий спосіб обманювати українців та наживатися на війні.

Українці у соцмережах скаржаться, що стали отримувати дивні СМС про нібито нарахування допомоги від держави у розмірі 6,5 тис. грн. У повідомленні також є посилання, на яке просять перейти.

Реклама

Текст повідомлень приблизно такий: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "посилання".

Проте текст і розмір "допомоги" може бути іншим, головне, що скрізь є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати.

Реклама

За допомогою такого посилання шахраї можуть викрасти ваши дані й отримати доступ до банківських рахунків або заподіяти шкоду вашому пристрою і вимагати кошти за розблокування.

Афери з орендою житла

Багато українців з початком війни перебралися у відносно безпечні райони країни, зокрема на Закарпаття.

І поки одні приймають переселенців у власних будинках, інші намагаються нажитися на чужому горі.

Реклама

Злочинці діють за такою схемою: публікують оголошення на сайтах або в соцмережах про наявність житла, а далі чекають на дзвінки від потенційних клієнтів.

Під час розмови виманюють аванс під приводом того, що тепер на житло ажіотажний попит, а потім просто зникають з грошима.

"Сьогодні" також писали, як шахраї орудують у чатах українців і що робити, якщо у вас вкрали телефон.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Європу очікує новий дефіцит: скільки металу перестала постачати Україна Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Нівелювати важіль впливу: у Німеччині придумали, як замінити імпортований газ із Росії Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40616.01

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2845.93

Litecoin (LTC)

110.41

Ripple (XRP)

0.78

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти