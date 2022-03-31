Українцям дозволили безкоштовно відкривати рахунки в ЄС – як це зробити

Фінансова платформа Genome зробила безкоштовною більшість своїх послуг для українців, що прибули до країн ЄС

Українці можуть відкрити рахунок в ЄС безкоштовно / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Багато фінансових платформ та банків спрощують умови чи дають у безкоштовне користування свої продукти для українських переселенців. Зазвичай такі пільги надаються на невеликий термін, однак це дозволяє уникнути багато фінансових проблем за кордоном.

Компанія Genome також скасувала відсотки за користування для громадян України. "Сьогодні" пояснять, які тепер є можливості.

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Що пропонує платформа

Як йдеться на сайті Genome, їхній рахунок надає такі можливості:

рахунки можна відкривати у різних валютах – євро, доларах та британських фунтах;

незалежно від того, залишилася людина в Україні, чи виїхала за кордон, вона зможе безперебійно отримувати зарплату;

якщо платформою користуються інші члени родини, то робити міжнародні чи внутрішні перекази можна без відсотків;

карткою Genome можна сплачувати за товари і послуги онлайн та офлайн, а також оренду чи комунальні послуги в ЄС;

у межах гаманця Genome можна відкривати по 5 рахунків на кожну з валют.

Що тепер безкоштовно для українців

Без плати за цю послугу українці можуть:

відкрити особистий рахунок, у тому числі, мультивалютний;

не сплачувати за ці рахунки комісій;

здійснювати SEPA-перекази між користувачами Genome;

відкрити фізичну картку і не платити за неї комісію.

Решта послуг мають спеціальні ціни. Наприклад, комісія за зняття грошей в банкоматі (всередині Європейського Союзу) складає 2 євро (65,68 грн). Для обміну валют платформа пропонує сталу 1% ставку за курсом міжбанку.

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Спеціальні ціни діятимуть до 10 вересня 2022 року.

Як відкрити рахунок

Щоб відкрити власний рахунок, потрібно:

зареєструватися на платформі, використовуючи email або номер телефону;

обрати особистий гаманець та ввести необхідні дані для реєстрації;

підтвердити особистість за допомогою паспорту та відеоселфі.

Гаманець Genome відкриється протягом дня.

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Як відкрити рахунок та прив'язати картку до PayPal

Раніше ми розповідали, що в Україні розпочала роботу міжнародна дебетова електронна платіжна система PayPal, яку весь світ використовує для покупок та грошових переказів в інтернеті.

Зайдіть на офіційний сайт PayPal та у правому верхньому кутку натисніть "Відкрити рахунок". Виберіть бажаний тип рахунку "Особистий рахунок".

Перед вами з'явиться форма, де потрібно вказати країну проживання, ПІБ та адресу електронної пошти. Також вам необхідно буде придумати та ввести логін та пароль від свого нового облікового запису.

Після заповнення попередньої, перед вам з'явиться ще одна форма для реєстрації, де потрібно буде заповнити інформацію про громадянство, адресу проживання, індекс, дату народження та номер телефону.

Також вам буде запропоновано Угоду з користувачем та Заяву про конфіденційність, які потрібно буде прочитати та підтвердити, як і своє повноліття.

Як завершити відкриття картки, читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, у яких країнах українцям дозволили обмінювати готівкову гривню, та які держави виплачують фінансову допомогу українцям.