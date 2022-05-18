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Українцям продовжують виплачувати допомогу – хто може розраховувати на підтримку

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 травня, 13:53
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Розповідаємо про те, кому в травні продовжать надавати грошову підтримку від держави
Переселенцям в Україні продовжують надавати грошові виплати
Переселенцям в Україні продовжують надавати грошові виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які змушені були покинути домівки через війну, але досі перебувають на території нашої держави, можуть отримати соціальні виплати.

Кому й скільки допомоги надають?

Допомогу надають людям, житло яких залишилось у зоні проведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. На соціальну допомогу можуть розраховувати громадяни, які втратили житло через військові дії.

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Діти та особи з інвалідністю отримують по 3000 грн, а дорослі – по 2000 грн на кожного. Отримати гроші можуть, зокрема клієнти Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ).

Фінансова установа бере активну участь в програмі допомоги українцям, які через військову агресію РФ змінили місце проживання. Клієнти банку вже отримали понад 79 млн грн допомоги від держави для ВПО.

Отримати статус переселенця та грошову підтримку можна у ЦНАП, органах соціального захисту населення й онлайн на платформі "Дія".

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Як отримати допомогу дистанційно?

Швидко й безпечно можна оформити заявку на отримання грошей від держави онлайн. Насамперед слід зайти в додаток свого банку й створити картку "єПідтримка".

Далі в додатку "Дія" знайдіть розділ "Послуги" і "Статус ВПО". Там можна подати заявку на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Фінансову допомогу надаватимуть на створену картку "єПідтримка".

Наразі команда Мінцифри вносить технічні зміни в послугу відповідно до оновленої постанови Кабміну. Після оновлення, усі заявки опрацює Мінсоцполітики, і після відповідного рішення кожен переселенець отримає статус ВПО та зарахування на банківську картку.

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Як отримати допомогу дистанційно?
Як отримати допомогу дистанційно?

Як отримати допомогу особисто?

Є й інший варіант оформлення допомоги для переселенців. Необхідно стати на облік у новому місці проживання в найближчому ЦНАПі. У відділенні нададуть довідку, що підтверджує статус переселенця.

Якщо ви маєте право на допомогу як людина, яка втратила житло через війну, тоді необхідно подати заявку на відшкодування за зруйноване майно також у ЦНАП.

Гроші на рахунок надходять за стандартом IBAN, який потрібно вказати під час написання звернення. Свій IBAN можна дізнатися у мобільному додатку банку.

Як отримати допомогу особисто?
Як отримати допомогу особисто?

Під час реєстрації при собі слід мати документ на посвідчення особи та громадянства. Якщо його немає, – документ на підтвердження проживання в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території, наприклад, військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно.

За додатковою інформацією телефонуйте на номер "гарячої лінії" Міністерства цифрової трансформації України за номером: 0 800 331 834. Графік роботи: з 8:00 до 22:00 щодня. Дзвінки з телефонів українських мобільних операторів безоплатні.

Раніше "Сьогодні" писали, на яку міжнародну допомогу можуть сподіватися українці, що змушені були покинути рідні домівки через війну. Найближчим часом деяким українцям збільшать пенсії.

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