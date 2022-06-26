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Українцям масово блокують грошові перекази: що відбувається

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 16:14
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Клієнти різних українських банків скаржаться на те, що перекази суттєво затримуються
На рахунки клієнтів українських банків не зараховують міжнародні перекази
На рахунки клієнтів українських банків не зараховують міжнародні перекази / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом клієнти українських банків почали відчувати незручності, пов’язані з платіжними системами та грошовими переказами.

Редакція "Сьогодні" зібрала відгуки користувачів на сайті "Мінфін" та дізналася, з чим можуть бути пов’язані проблеми українців, які здійснили переказ коштів.

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Клієнт ПриватБанку 25 червня здійснив перерахунок грошей з США за допомогою сервісу MoneyGram. Банк гроші отримав, але їх не зарахували на банківський рахунок. Кошти призначалися для закупівлі допомоги українським військовим.

У фінансовій установі зазначили, що система автоматично заблокувала переказ MoneyGram. Після опрацювання заявки на розблокування гроші можна отримати через Приват24, термінал самообслуговування, у банкоматі чи відділенні ПриватБанку.

Деякі українці зіткнулися з проблемами ще раніше. Зокрема 31 травня клієнтка Ощадбанку мала отримати SWIFT-переказ у доларах. Операція здійснювалась у валюті через Wise на валютну картку в українському банку, однак за два тижні гроші так і не надійшли на рахунок. Згодом з’ясувалося, що платіж заморожений, а кошти тепер на рахунку в американському центробанку.

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Як повідомили у службі підтримки Ощадбанку, існують затримки із зарахуванням платежів через систему SWIFT. Детально розібратися в ситуації має Національний банк України та надати роз’яснення банкам та їхнім клієнтам.

Аналогічна проблема виникла в клієнтки ПриватБанку, яка мала отримати гроші ще 8 червня, але станом на 25 червня їх так і не зарахували. Транзакція відбулася, але гроші повернули на рахунок головного банку США. Повільну обробку переказів через Payoneer помітили і клієнти Monobank.

У чому може бути проблема?

Як пояснив співзасновник Monobank Олег Гороховський, останнім часом клієнти українських банків мали проблеми з відправленням переказів на картки Mastercard інших банків. Це може бути пов’язано з гарантійними депозитами для покриття таких операцій у платіжних системах.

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"Об’єми операцій після початку війни значно зросли, а відправити валюту на додаткове покриття банки не можуть", – зауважив він.

Зокрема ПриватБанк і Ощадбанк регулярно впираються у 26-годинний ліміт від Mastercard, який встановлюють залежно від величини гарантійного депозиту. Наразі представники українських банків намагаються домовитися про прямі перекази, в обхід платіжних систем.

Особливості SWIFT-переказів

Міжнародні банківські перекази SWIFT є системою платежів та передачі інформації між фінансовими установами в більшості країн. Учасниками мережі є понад 11 тис. банків та інших організацій. Система існує майже 50 років та відзначається безпечністю переказів.

Однак за гарантію безпеки доводиться платити часом. Особливість SWIFT полягає у досить тривалих процедурах перевірок, які можуть займати до 5 робочих днів або більше. Якщо до переказу залучені банки-посередники, це додатково впливає на тривалість здійснення операції.

Вихідну валюту з одного банку перед отриманням в іншому банку конвертують у валюту призначення. Інколи відбувається подвійна конвертація, що впливає на розмір кінцевої суми.

Водночас з 1 квітня при здійсненні в системі переказів на армію чи оплату лікування скасували комісію. До 30 вересня 2022 року також передбачено 0% комісії при зарахуваннях платежів на картку для виплат у гривнях.

"Сьогодні" раніше порівнювали, як швидше та дешевше відправити гроші – за допомогою SWIFT чи Western Union, а також розповідали, як "Тінькофф" краде перекази росіянам та залишає клієнтів без грошей.

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