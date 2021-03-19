Українцям з боргами за валютними кредитами дали ще один шанс

В Україні намагаються остаточно розв'язати проблему валютних позичальників, які не змогли платити за кредитами після обвалу гривні в 2008 і 2014 роках. Борги хочуть реструктуризувати, в деяких випадках заборгованість можуть списати, а вже виконані виплати за неустойками зарахують в погашення.

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Такий план пропонують законопроєкти № 4475, 4398 і 4399, які прийняла Верховна Рада в першому читанні 19 березня. Їх планують доопрацювати до другого читання.

По суті, документи пропонують перевести валютні кредити в гривневі за сучасним курсом. При цьому боржникам дадуть право щомісяця погашати частину боргу протягом 10 років. Залишається право дострокового погашення як всієї суми, так і частини кредиту.

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Деякі суми підлягають списанню, але власне тіло кредиту і нараховані відсотки повинні бути погашені. Списані суми виводяться з-під оподаткування, щоб їх не змогли зарахувати до доходів боржника.

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Нагадаємо, в Україні з 2014 року діє мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою. Зараз його продовжено до 21 квітня 2021 року.

2015 року банки вже зобов'язували реструктуризувати валютні кредити українців, але в підсумку проблема так і не була розв'язана остаточно.

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