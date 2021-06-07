Україна за місяць "проїла" 200 млн доларів з валютних резервів

ЗВР України скоротилися / Фото: AFP, НБУ

Станом на 1 червня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 27,8 млрд доларів США в еквіваленті. Отже, їх обсяг за місяць впав майже на 200 млн доларів – 1 травня в резервах Нацбанку знаходилося 28 млрд доларів. А ще в січні обсяг ЗВР був на рекордному за 8 років рівні. З початку року обсяг резервів зменшився на 1,3 млрд доларів.

Реклама

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Реклама

Тобто в травні резерви скоротили на 0,6%. У НБУ це пояснили погашенням зовнішніх і внутрішніх боргів. Ці витрати частково компенсували валютними надходження на користь уряду. Нинішнього обсягу резервів вистачає на покриття витрат на імпорт протягом 4,2 міс., уточнили в Нацбанку.

Основні фактори, які вплинули на обсяг ЗВР в травні:

Обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати склали 650,6 млн доларів.

Валютні надходження на користь уряду на 417,9 млн доларів. З них 354,3 млн доларів – від розміщення гривневих держоблігацій (ОВДП).

Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості і курсу валют. Збільшення склало 136,8 млн доларів.

Політика НБУ на валютному ринку в травні на ЗВР не впливала – регулятор просто не виходив на міжбанк з інтервенціями. НБУ повернувся до цієї практики тільки в червні, після двомісячної перерви.

Аналітики ICU також очікують, що золотовалютні резерви складуть 31 млрд доларів в 2021 році. Це буде означати перше за 11-12 років перевищення рівня "достатньої кількості" резервів, який розраховує МВФ.

Нагадаємо, економісти вважають, що питання наповнення ЗВР України буде стояти гостріше до осені. Справа в тому, що у вересні на країну чекають пікові виплати за зовнішнім боргом, а траншу МВФ Київ досі не отримав.

Реклама

В цілому в 2021 році Україна, за розрахунками Мінфіну, заплатить кредиторам 602 млрд гривень. Це на 3,3 млрд гривень більше, ніж очікували ще на початку року. А прогноз виплат за держборгом у 2022 році зріс майже на 12 млрд грн, до 350,9 млрд гривень.

Що ще обговорюють в Україні та заходів 7 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":