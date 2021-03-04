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Україна знову приваблює іноземних інвесторів – Марченко

4 березня, 09:14

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Минулого року іноземців відлякала пандемія, але тепер ситуація швидко поліпшується

Іноземці знову зацікавилися українськими держоблігаціями (ОВДП) в гривні. На кожному аукціоні Мінфін розміщує ОВДП приблизно на 10 млрд гривень, і це дозволяє повністю фінансувати держбюджет. Крім того, Київ отримав можливість знижувати ставки – тобто робити запозичення дешевше. Зараз дохідність за короткими паперами – майже 9%.

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Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Україна знову приваблива для інвестицій. Ми уникаємо непродуманих кроків у фінансовій політиці, прогнозовані в плані перспективи, чітко виконуємо бюджет", – сказав Марченко.

Читайте також: Позичаємо державі під відсотки: чи може громадянин України купити ОВДП, куди звертатися і як вибирати

Він нагадав, що в минулого року пандемія викликала паніку і сприяла відтоку з локальних ринків. В результаті з квітня по жовтень у внутрішні облігації інвестували в основному українські банки.

"Але з грудня 2020-го нерезиденти почали повертатися. Тренд їхьої присутності на внутрішньому ринку облігацій досить позитивний. Завдяки високому попиту на ОВДП з боку нерезидентів ми навіть маємо можливість на кожному аукціоні знижувати прибутковість залучених інструментів. Для коротких паперів – майже до 9%" , – додав міністр.

Читайте повний текст 2-ї частини інтерв'ю з Сергієм Марченко – Як будуть рости зарплати, чи можна в 2021-му отримати дешевий кредит, кого змусять повернути субсидії.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався в плюсах і мінусах інвестування в ОВДП для фізосіб. Зокрема, ми порівняли реальну прибутковість ОВДП і банківських вкладів.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати обговорив інвестиції і економічне співробітництво, а закріплено це було підписаними угодами і меморандумами на 3 мільярди доларів.

Відео: Сьогодні

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інвестиції інвестори Мінфін запозичення прибутковість ОВДП Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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