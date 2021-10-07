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Україна втратила за місяць майже 3 млн дол. з валютних резервів – на що пішли гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 11:00
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За інформацією НБУ, в Україні різко знизилися валютні резерви протягом вересня
Україна втратила за місяць майже 3 млн дол. з валютних резервів - причина
Україна втратила за місяць майже 3 млн дол. з валютних резервів - причина / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмір міжнародних резервів України скоротився на 9,2% (2 909,29 млн доларів) протягом вересня 2021 року. Станом на 1 жовтня цей показник становить 28 705,16 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

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Згідно з ними, протягом року міжнародні резерви скоротились на 1,5%, тобто на 427,73 млн доларів.

Перед цим, у серпні, резерви досягли максимуму за останні дев’ять років.

У прес-службі НБУ зазначили, що платежі уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становлять понад 2,5 млн доларів.

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Зокрема на погашення зовнішніх державних облігацій було спрямовано 2 521,1 млн доларів.

Також у прес-службі нагадали, що у серпні Україна отримала 2,7 млрд дол. від МВФ за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

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Ці кошти фонд виділяє усім країнам-членам на відновлення економіки після коронакризи.

Місія МВФ в Україні

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що до кінця року Україна чекає на макрофінансову допомогу від Євросоюзу, а також на новий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 700 млн доларів.

За словами Марченка, різкий підйом цін на газ може становити ризик для переговорів з МВФ, місія якого стартувала в Україні 21 вересня 2021 року.

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