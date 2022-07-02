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Дивує всіх? Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 липня, 11:00
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Розповідаємо, скільки коштує американська валюта на чорному ринку 2 липня
Скільки коштує долар 2 липня
Скільки коштує долар 2 липня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На вихідних долар призупинив своє зростання. Дивує те, що валюта у продажі залишилася на тому ж рівні, що і була за день до того, у купівлі дещо знизилася.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, вартість американської валюти станом на ранок 2 липня у продажі становить 35,56 грн, як і 1 липня, у купівлі долар впав до рівня 35,46 грн (1 липня показник був на рівні 35,48 грн).

Динаміка курсу долара 2 липня
Динаміка курсу долара 2 липня / Фото: скріншот

Що буде з доларом, якщо НБУ відпустить курс

Як заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі UBR.ua, якщо НБУ відпустить курс, ніхто не знає, де він зупиниться.

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За його словами, саме ця невизначеність і стримує процес. Справа в тому, що імпорт та експорт у країні кардинально розділилися. Імпортери, по суті, купують валюту у Нацбанку, яка набагато дешевша за ринкову.

А експорт, навпаки, страждає, оскільки змушений валюту продавати тут за максимально низьким курсом.

"Оскільки Нацбанк не знає, який буде курс, його потрібно просто відпустити. Вони готові купувати за ринковим курсом, але ніхто більше до цього не готовий", – вважає Угляниця.

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Як розповідав у коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі пів року може додатися ще 15% девальвації. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

Раніше ми писали, які схеми шахрайства з валютою вигадали аферисти в Україні.

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