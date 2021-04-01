Чи вдарить новий локдаун по гривні: економісти дали прогноз курсу долара у квітні

Треба латати дірки в бюджеті, інакше не буде за що платити зарплати і пенсії, кажуть експерти

До квітня 2021 гривня помітно ослабла і їй знадобиться кілька тижнів, щоб зміцнитися хоча б до показників середини березня. Сайт "Сьогодні" розбирався, яким же буде курс долара в квітні?

Реклама

Економіст Олексій Кущ вважає, що спадаючий тренд курсу долара в квітні збережеться, але гривня буде зміцнюватися набагато повільніше, аніж прогнозувалося взимку.

"У міру нарощування посівної буде збільшуватися приплив валюти. Україна продовжує експортувати сировину, і ціни на неї на світових ринках досить високі. Але якщо ще кілька місяців тому я прогнозував, що гривня до літа зміцниться з 28 грн до 26-27,5 грн, тобто від 50 копійок до 2 грн, то тепер діапазон можна звузити до 50 копійок. Я думаю, гривня зможе зміцнитися максимум до 27-27,5 грн".

При цьому, за його словами, зміна курсу буде проходити ривками, з відскоками і корекцією.

А от економічний експерт Олексій Дорошенко більше схиляється до того, що Україна зможе все ж таки підвищити зацікавленість інвесторів до ОВДП:

"Логічно припустити, що скорочення продажів ОВДП у березні буде компенсовано в квітні. Треба латати дірки в бюджеті, інакше скоро не буде за що виплачувати зарплати і пенсії. Відповідно, якщо в квітні буде розміщуватися більше ОВДП, курс долара трохи просяде".

Але новий локдаун може негативно позначитися на курсі гривні, вважає Олексій Дорошенко. Хоча до такого стрибка, як торік, він не призведе.

"Якщо буде локдаун, економіка ще більше просяде і ще більше посилиться фактор зовнішніх запозичень. Але паніки, як торік, вже не буде. Паніку викликають нові чинники, а чинник коронавірусу вже не є таким вже новим. Окрім того, для зростання попиту на валюту потрібно, щоб були ресурси, які можна вкласти на хвилі паніки. А ресурсів в країні зараз менше, аніж рік тому", – каже економіст.

Реклама

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак радив запасатися іноземною валютою, поки вона не дорожчає.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама