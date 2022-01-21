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У Monobank з'являться незвичайні банкомати – Гороховський показав перші фото

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 січня, 09:55
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Показуємо, яку родзинку своїм новим банкоматам та терміналам вирішив додати співзасновник Monobank Олег Гороховський
Кожен банкомат матиме своє "прізвисько"
Кожен банкомат матиме своє "прізвисько" / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже скоро в Україні з'являться перші банкомати Monobank, вони будуть стилізовані під символ мобільного банку – котиків.

Про це у своєму Telegram-каналі написав співзасновник банку Олег Гороховський і назвав їх "котоматами".

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"Ми були б не ми якби зробили звичайну, нудну залізяку і ми попросили агентство Banda допомогти нам у цьому проєкті. Ви тільки подивіться на цих красунчиків!" – написав Гороховський і прикріпив фото.

За його словами, у кожного "котомата" буде своє прізвисько, зараз їх уже три – Рижик, Доббі та Царапка.

Клієнтам банку Гороховський запропонував написати йому в Instagram свої приклади котячих імен та виграти найкращі призи від банку.

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Monobank готовий платити українцям півмільйона гривень

Співзасновник Monobank Олег Гороховський поскаржився на шахрайські схеми, через які люди влетіли на чималі суми. Він навіть оголосив нагороду за інформацію, що допоможе затримати крадіїв.

За його словами, вся стрічка Facebook просто перенасичена рекламою шахраїв, які наживаються на популярності Monobank.

Від діяльності аферистів постраждали вже 9 осіб. Сума збитків становила понад 53 тисячі гривень. Правоохоронні органи вже займаються цим питанням, а Олег Гороховський оголосив нагороду у півмільйона гривень за інформацію, яка допоможе виявити та затримати злочинців.

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Також нещодавно ми писали про те, що в Monobank попередили про випадки шахрайства, що пов'язано зі створенням різних платформ нібито від банку.

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