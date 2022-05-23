У долара відмовили гальма: що відбувається з валютою на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку України перейшов чергову межу.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".
У понеділок, 23 травня, середній курс продажу американської валюти склав 38,2 грн/дол., а середній курс купівлі – 37 грн/дол.
Нам вдалося знайти оголошення, де долари пропонували за 39,5 грн, а найнижчий курс продажу серед пропозицій склав 37,5 грн.
Ситуація виглядає так:
Що буде із доларом після рішення НБУ?
Нагадаємо, що офіційний курс долара становить 29,25 грн. і все ще заморожений з 24 лютого.
У той же час НБУ зняв обмеження готівкового курсу купівлі-продажу іноземних валют та дозволив банкам продавати долар за будь-яким курсом.
За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, зняття обмежень покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку.
"Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегменту та зменшенню обсягу нелегальних операцій", – вважає експерт.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що для самого фінансового ринку особливих змін не буде, а в Центрі економічної стратегії прогнозують, що найближчими тижнями очікується, що курс відкотиться, а спекуляції припиняться.
"Сегодня" раніше писали, чи побачать українці долар по 40 грн і розповідали, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом.