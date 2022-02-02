"Тисячу Зеленського" дозволили витратити на комуналку – хто зможе це зробити

У Кабміні розповіли, хто ще може купити ліки за "ковідну" тисячу на ліки та кому дозволено сплатити нею комуналку

Хто ще зможе купити ліки та сплатити комуналку з "тисячі Зеленського" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Вакциновані обома дозами громадяни з інвалідністю 1 та 2 груп зможуть витратити "тисячу Зеленського" на лікарські засоби і комуналку.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

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Дата, коли ця можливість стане доступною для українців – поки що невідома. За словами Шмигаля, опція оплати комунальних послуг ще не підключена до програми.

Шмигаль нагадав, що люди 60 років та старше вже можуть витратити кошти на ліки і зазначив, що за 9 днів роботи нововведення українці витратили вже 132 млн грн на придбання лікарських засобів.

Також дію програми розширять на осіб від 14 років та додадуть нові послуги та товари до переліку. Підлітки зможуть витратити "тисячу Зеленського" на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

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Доповнюється...