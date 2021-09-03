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Торги на піку: що відбувається з доларом на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
3 вересня, 12:49
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Аналітики вважають, що клієнти будуть намагатися закрити операції з доларом по максимуму
Долар на міжбанку знизився в ціні. Колаж: "Сьогодні"
Долар на міжбанку знизився в ціні. Колаж: "Сьогодні"

Долар на міжбанку після того, як різко виріс за офіційним курсом, на міжбанку знизився в ціні, – до 26,9-26,93.

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Як вважають аналітики Minfin, торги по долару були на піку активності до 12 години, пропозиція перевищувала попит і котирування поступово просідали.

"Статистика торгів сьогодні особливо не знизиться, як це зазвичай буває в останній робочий день тижня. Причина – вихідний понеділок в США", – відзначають аналітики.

Як змінювався курс долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

До речі, що буде з курсом долара найближчим часом, сайту "Сьогодні" розповіли експерти.

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