Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Лише для українців: як у Польщі просто відкрити банківський рахунок

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 18:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Банківський рахунок з-поміж усього потрібен для отримання допомоги українським переселенцям
Процедуру відкриття рахунку спростили для українців
Процедуру відкриття рахунку спростили для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польський банк BNP Paribas спеціально для громадян України пропонує відкрити рахунок, зокрема, для отримання допомоги. Процедура не вимагає багато часу та документів.

Як повідомляє inPoland, рахунок знадобиться для українських переселенців, які хочуть отримати допомогу на дітей або ж одноразову у розмірі 300 злотих.

Реклама

Для того, щоб відкрити рахунок у банку, потрібно:

  • заповнити коротку заявку на сторінці банку — надати своє ім'я та прізвище;
  • вказати номер телефону та поштову скриньку.

Тоді оператор банку зв'яжеться з вами аби підтвердити заявку. Проблем з розумінням інформації не буде, оскільки установа має україномовних консультантів.

Які документи потрібні?

Банк спростив процедуру відкриття рахунку для українців "Konto Otwarte na Ciebe". Для цього потрібно надати:

Реклама
  • посвідку особи (паспорт для виїзду за кордон, карта перебування або тимчасове посвідчення особи іноземця);
  • український податковий номер;
  • польський номер телефону.

Допомога українцям у Польщі

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих на особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

Реклама

Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. Однак навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

Раніше ми розповідали, що українцям, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торгової мережі Biedronka для покупок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20342.04

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1093.98

Litecoin (LTC)

54.1

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти