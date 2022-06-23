Лише для українців: як у Польщі просто відкрити банківський рахунок

Банківський рахунок з-поміж усього потрібен для отримання допомоги українським переселенцям

Процедуру відкриття рахунку спростили для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польський банк BNP Paribas спеціально для громадян України пропонує відкрити рахунок, зокрема, для отримання допомоги. Процедура не вимагає багато часу та документів.

Як повідомляє inPoland, рахунок знадобиться для українських переселенців, які хочуть отримати допомогу на дітей або ж одноразову у розмірі 300 злотих.

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Для того, щоб відкрити рахунок у банку, потрібно:

заповнити коротку заявку на сторінці банку — надати своє ім'я та прізвище;

вказати номер телефону та поштову скриньку.

Тоді оператор банку зв'яжеться з вами аби підтвердити заявку. Проблем з розумінням інформації не буде, оскільки установа має україномовних консультантів.

Які документи потрібні?

Банк спростив процедуру відкриття рахунку для українців "Konto Otwarte na Ciebe". Для цього потрібно надати:

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посвідку особи (паспорт для виїзду за кордон, карта перебування або тимчасове посвідчення особи іноземця);

український податковий номер;

польський номер телефону.

Допомога українцям у Польщі

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих на особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

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Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. Однак навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

Раніше ми розповідали, що українцям, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торгової мережі Biedronka для покупок.