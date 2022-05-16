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Такого курсу ще не було: долар на чорному ринку знову б'є рекорди

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 09:41
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Розповідаємо, як виглядають найвигідніші та найбільш завищені пропозиції на чорному ринку
Долар на чорному ринку зростає
Долар на чорному ринку зростає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України впевнено зростає і підбирається дедалі ближче до 35 гривень.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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16 травня середній курс продажу складає 34,6 грн/дол, а курс купівлі – 34,3 грн/дол.

Найнижчий курс продажу серед пропозицій становить 34,4 грн/дол., а найвищий 35 грн грн/дол.

Загалом ситуація виглядає так:

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Що буде з курсом валют найближчим часом?

У коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, що протягом тижня, з 16 по 22 травня, курс долара на готівковому ринку у банках та обмінниках коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.

А ось євро за цей же період коливатиметься в межах 36,00-36,08 грн. На міжбанку офіційний курс гривні ніяк не зміниться через обмеження НБУ.

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"Ми припускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку тільки через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, поки є хоч якийсь попит на цю валюту", – зазначив експерт.

За словами експерта, українці не розуміють подальших перспектив та власного становища у період війни, тому періодично купують іноземну валюту.

Орищак запевняє, що сильної девальвації гривні чекати не варто, бо НБУ дуже жорстко стримує курс.

"Сьогодні" раніше відповідали на три головні запитання про долар в Україні, та розповідали, що США випустили ексклюзивний долар.

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