Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому – на скільки уріжуть виплати

Для українців змінили формулу розрахунку розміру субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.
Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".
За квітень держава виплатить 43% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні 2022 року
А ось із травня та весь період неопалювального сезону виплачуватимуться лише 16% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні цього року.
Із чим пов'язане зменшення?
Зменшення розміру субсидій пов'язане, ймовірно, з наслідками воєнного стану та меншою сумою комунального рахунку без опалення.
Однак є і хороша новина, ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз її потребує, може протягом двох місяців з початку неопалювального сезону звернутися по її призначення.
Головне вчасно подати заяву та всі потрібні документи. Це стосується людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також власників житлових приміщень у:
- Волинській області;
- Дніпропетровську;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Київській;
- Луганський;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумський;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівській.
- та самої столиці.
Продовження субсидій під час війни
До кінця війни Мінсоцполітики буде автоматично продовжувати виплату всієї допомоги, у тому числі і соцдопомог та субсидій.
За словами голови відомства Марини Лазебної, нікуди додатково звертатися не потрібно і додала, що держава вдалося профінансувати усі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.
"Сьогодні" раніше писали, що буде, якщо не платити за комуналку під час війни і розповідали, що буде з пенсією якщо вчасно її не забрати.