Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому – на скільки уріжуть виплати

Розповідаємо, хто ще може встигнути звернутися за призначенням субсидії та пільг на комуналку

Субсидії в Україні значно зменшаться / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Для українців змінили формулу розрахунку розміру субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

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За квітень держава виплатить 43% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні 2022 року

А ось із травня та весь період неопалювального сезону виплачуватимуться лише 16% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні цього року.

Із чим пов'язане зменшення?

Зменшення розміру субсидій пов'язане, ймовірно, з наслідками воєнного стану та меншою сумою комунального рахунку без опалення.

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Однак є і хороша новина, ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз її потребує, може протягом двох місяців з початку неопалювального сезону звернутися по її призначення.

Головне вчасно подати заяву та всі потрібні документи. Це стосується людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також власників житлових приміщень у:

Волинській області;

Дніпропетровську;

Донецькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Луганський;

Миколаївській;

Одеській;

Сумський;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

та самої столиці.

Продовження субсидій під час війни

До кінця війни Мінсоцполітики буде автоматично продовжувати виплату всієї допомоги, у тому числі і соцдопомог та субсидій.

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За словами голови відомства Марини Лазебної, нікуди додатково звертатися не потрібно і додала, що держава вдалося профінансувати усі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

"Сьогодні" раніше писали, що буде, якщо не платити за комуналку під час війни і розповідали, що буде з пенсією якщо вчасно її не забрати.