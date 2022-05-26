Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому – на скільки уріжуть виплати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 08:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, хто ще може встигнути звернутися за призначенням субсидії та пільг на комуналку
Субсидії в Україні значно зменшаться
Субсидії в Україні значно зменшаться / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Для українців змінили формулу розрахунку розміру субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

Реклама

За квітень держава виплатить 43% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні 2022 року

А ось із травня та весь період неопалювального сезону виплачуватимуться лише 16% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні цього року.

Із чим пов'язане зменшення?

Зменшення розміру субсидій пов'язане, ймовірно, з наслідками воєнного стану та меншою сумою комунального рахунку без опалення.

Реклама

Однак є і хороша новина, ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз її потребує, може протягом двох місяців з початку неопалювального сезону звернутися по її призначення.

Головне вчасно подати заяву та всі потрібні документи. Це стосується людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також власників житлових приміщень у:

  • Волинській області;
  • Дніпропетровську;
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Луганський;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Сумський;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській.
  • та самої столиці.

Продовження субсидій під час війни

До кінця війни Мінсоцполітики буде автоматично продовжувати виплату всієї допомоги, у тому числі і соцдопомог та субсидій.

Реклама

За словами голови відомства Марини Лазебної, нікуди додатково звертатися не потрібно і додала, що держава вдалося профінансувати усі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

"Сьогодні" раніше писали, що буде, якщо не платити за комуналку під час війни і розповідали, що буде з пенсією якщо вчасно її не забрати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,34 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29748.39

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1939.13

Litecoin (LTC)

67.99

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти