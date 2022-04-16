Стабілізувати не вдасться? Як зафіксований курс долара вплине на кожного українця

Експерти прогнозують, що суттєвої девальвації за підсумками війни уникнути не вдасться

Що відбувається з курсом валют в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні влада занепокоєна питанням економічних дисбалансів на тлі зафіксованого курсу валют, однак порахувати всі ризики від цього, коли підсумків війни ми не маємо, неможливо.

Про це в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ).

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Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні залишиться на рівні 29,25 до завершення війни з Росією.

Так, за словами експерта, серед можливих ризиків може бути проблема інфляції, яка залишається доволі актуальною для населення в Україні, але чекати, що накопичення у валюті принесуть більше грошей на території держави, не варто. В уряді розуміють про накопичену масу грошей під подушкою і не готові витрачати ці гроші в умовах війни на особисті інтереси населення.

Тому варто витрачати валютні накопичення при необхідності. Накопичувати долари та євро варто, якщо ви плануєте виїжджати за кордон, тому що там це буде реальним засобом платежу, — зауважив Орищак.

Однак є і позитивні зміни – майже через 2 місяці з початку війни комітет Ради ЄС погодився з пропозицією України – надати можливість українським біженцям обмінювати гривню на інші валюти в країнах Євросоюзу.

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Але водночас слід розуміти, що рекомендації Ради ЄС щодо конвертації гривень не є зобов'язанням. Це означає, що фактичне впровадження схем обміну має проводитися з урахуванням національної ситуації і кожен банк матиме свою причину не дотримуватися нових правил, — каже експерт.

Стабілізація курсу гривні

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов в коментарі "Сьогодні" зазначив, що за даними Державної служби статистики України, споживча інфляція у річному вимірі прискорилася до 13,7%, щодо лютневих значень цей показник збільшився на 3,0%. Це майже втричі вище за довоєнні прогнози НБУ.

У такій ситуації реальна дохідність військових ОВДП має негативне значення. Тому основним покупцем цих паперів є Нацбанк.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США торгується під рівнем 33,00, а євро не може подолати позначку 36,50.

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Наразі можна говорити про стабілізацію курсу української національної валюти. Після рішення регулятора відновити продаж іноземних валют гривня зможе отримати додаткову підтримку, проте навряд чи вдасться уникнути суттєвої девальвації за підсумками військового протистояння. Поточне ослаблення євро та долара США можна використовувати для конвертації своїх заощаджень у стійкіші валюти, — зауважив експерт.

Раніше ми розповідали, що Нацбанк дозволив українцям купувати валюту, але обмежив її вартість.

Також ми писали, що можна робити з грошима під час війни.