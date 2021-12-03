Терміново потрібен перепочинок: що відбувається з доларом та євро на міжбанку

Наступного тижня ринок може випробувати на міцність рівень 27,5 гривні за долар

Експерти розповіли, що буде з доларом найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара та євро у п'ятницю, 3 грудня, на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 грн/долар та 30,89 грн/євро (купівля).

Поки що домінуючою тенденцією залишається зростання до 27,5 гривень за долар, пояснив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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Він вважає, що відкати зараз використовуються для покупки іноземної валюти. Проте на ринку нещодавно пройшла невелика корекція за загального зниження торгової активності.

"Високі темпи девальвації, які продемонструвала гривня, вимагають перепочинку та накопичення гривні для покупок", – каже експерт.

Водночас макропоказники залишаються незмінними, серед них закладені дані за середнім курсом 28,6 гривень за долар. Андрій Шевчишин найближчим часом очікує на волатильність курсу на діапазоні 27,3-27,4 грн за долар.

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Що буде з курсом у грудні

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, закріплення курсу вище 27 грн, приблизно в області 27,10 буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж в ній.

Він вважає, що найімовірнішим сценарієм буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 та відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Як нам раніше розповів президент Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, гривневі депозити вигідніші від валютних заначок тому він пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.