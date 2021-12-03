Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Терміново потрібен перепочинок: що відбувається з доларом та євро на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
3 грудня, 14:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наступного тижня ринок може випробувати на міцність рівень 27,5 гривні за долар
Експерти розповіли, що буде з доларом найближчим часом
Експерти розповіли, що буде з доларом найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара та євро у п'ятницю, 3 грудня, на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 грн/долар та 30,89 грн/євро (купівля).

Поки що домінуючою тенденцією залишається зростання до 27,5 гривень за долар, пояснив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Реклама

Він вважає, що відкати зараз використовуються для покупки іноземної валюти. Проте на ринку нещодавно пройшла невелика корекція за загального зниження торгової активності.

"Високі темпи девальвації, які продемонструвала гривня, вимагають перепочинку та накопичення гривні для покупок", – каже експерт.

Водночас макропоказники залишаються незмінними, серед них закладені дані за середнім курсом 28,6 гривень за долар. Андрій Шевчишин найближчим часом очікує на волатильність курсу на діапазоні 27,3-27,4 грн за долар.

Реклама

Що буде з курсом у грудні

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, закріплення курсу вище 27 грн, приблизно в області 27,10 буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж в ній.

Він вважає, що найімовірнішим сценарієм буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 та відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Як нам раніше розповів президент Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, гривневі депозити вигідніші від валютних заначок тому він пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
35,49
31,67
30,64
19,00
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти