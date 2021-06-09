Слова Блінкена про Україну в НАТО підняли курс гривні: на скільки ще може зрости

НБУ спробує стабілізувати ринок і не допустити подальшого зміцнення гривні, каже Андрій Шевчишин

Слова Блінкена підняли курс гривні/Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS і пресслужба НБУ

Після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна має всі необхідні інструменти для руху до НАТО, а Вашингтон готовий підтримати Київ на цьому шляху, курс гривні в середу, 9 червня, зріс до 27,1 за долар.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, який вважає, що гривня може зміцнити свої позиції до 27 за долар.

За його словами, найбільшу активність на ринку проявляють нерезиденти, які активно купують українські ОВДП. Тільки з початку червня іноземні інвестори збільшили свій портфель в ОВДП на 2,17 млрд грн (в травні зростання становило 0,8 млрд, а в квітні був зафіксований відтік 6,4 млрд).

"У результаті такої активізації Мінфін зміг розмістити папери на максимальних за останні місяці рівнях – 19,1 млрд грн, при майже незмінних ставках прибутковості і попитом, що перевищує пропозицію ледь не удвічі. Оскільки не весь попит був задоволений, докупки триватимуть наступного тижня", – пояснив експерт.

Він додав, що в результаті активності продавців валюти НБУ змушений виходити з гривнею на ринок, щоб пом'якшити тенденцію. Тільки за вівторок НБУ викупив з ринку 120 млн доларів. У Forex Club вважають, що при подальшому просуванні гривні вгору регулятор займатиме все жорсткіші позиції.

"Гривня найближчим часом може ще зміцнити свої позиції і увійти в діапазон 27-27,1 за долар. Стежимо за діями НБУ, який спробує стабілізувати ринок і не допустити подальшого зміцнення", – резюмував Андрій Шевчишин.

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Нагадаємо, НБУ на 9 червня розрахував, що офіційний курс української валюти до долара США мав становити 27,18 грн. Востаннє "зелений" так дешево коштував на початку липня 2020-го, тобто понад 11 місяців тому.

Сьогоднішній курс долара відкотився до позицій, які востаннє фіксували 16 липня 2020 року.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден запросив президента Володимира Зеленського до Білого дому, і це теж може вплинути на курс української валюти: