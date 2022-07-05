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Скільки коштують молочні продукти в Польщі — порівняння цін з українськими

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 09:25
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Розповідаємо, у скільки обійдеться купівля молочних продуктів у Польщі
Молочні продукти в Польщі дещо дешевші, ніж в Україні
Молочні продукти в Польщі дещо дешевші, ніж в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість молочних продуктів у Польщі у підсумку виходить дещо нижча, ніж в Україні. Враховуючи теперішній курс злотого та обʼєм упаковок тих чи інших товарів.

"Сьогодні" дізнався, скільки вам доведеться заплатити за певні види молочних продуктів.

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Вартість молока в Польщі орієнтовно буде:

  • 2,28 злотих (16,4 грн) за літр 2% продукту;
  • 2,79 злотих (20 грн) за літр 3,2% продукту;
  • до 3,69 злотих (26,5 грн) за літр безлактозного.

В Україні середня вартість молока, за даними Мінфіну, станом на липень 2022 року становить 34,43 грн за 900 мл.

Що стосується сметани, то її вартість буде за 330 гр з 18% 3,29 злотих (23,6 грн). В Україні доведеться віддати 39,70 грн за 340 гр 20% продукту.

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Літр звичайного 2% кефіру коштуватиме 2,94 злотих (21,1 грн). В Україні – 37,47 грн за 950 гр 2,5% продукту.

Ціна вершків залежить від їхньої жирності:

  • 12% 500 мл – 3,67 злотих (26,4 грн);
  • 30 % 500 мл – 7,19 злотих (51,7 грн);
  • 36% 500 мл – 7,42 зл. (53,4 грн).

Якщо говорити про кисломолочний сир, то його вартість коливатиметься від 3,99 зл. (28,7 грн) за 250 гр. до 4,29 зл. (30,8 грн). 350 гр. коштуватиме 6,49 зл. (46,7 грн).

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В Україні вартість продукту буде в межах 58,45 грн за 300 гр.

    Варто звернути увагу і на тверді сири. В Польщі його вартість буде 6,65 зл. (47,8 грн) за 250 гр. В Україні такий же продають за 342,93 грн за кілограм в середньому.

    За 200 гр. масла ви віддасте в Польщі 7,49 зл. (53,9 грн), а в Україні – 64,83 грн.

    Тож, зробивши порівняння вартості молочних продуктів у Польщі та у нас, можемо стверджувати, що у сусідній країні ціни на такий вид товарів незначно, але нижчі.

    Допомога українцям у Польщі

    Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

    Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

    Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих на особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

    Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. Однак навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

    Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

    Також ми розповідали, скільки коштують у Польщі стоматологічні послуги.

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