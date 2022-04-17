Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Сервіс на рівні Середньовіччя": чому "Ощадбанк" не віддає гроші своїм клієнтам

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 09:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Клієнт банку поскаржився на роботу установи, яка не повертає йому власні кошти
Забрати свої гроші клієнт не міг жодним способом
Забрати свої гроші клієнт не міг жодним способом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Ощадбанк" не віддає гроші з рахунка свого клієнта, бо в того закінчився термін дії пластикової карти. Для того, щоб повноцінно користуватися послугами установи, карту потрібно поновити.

Такий відгук клієнт банку залишив на сайті Мінфіну.

Реклама

Зауважимо, що рахунок користувач відкрив для отримання соціальних виплат в Харкові, однак через війну змушений був виїхати до Львова. За словами клієнта банку, будь-які дії з рахунком, до якого прив’язана прострочена картка, через онлайн-банкінг неможливі.

В додаток до всього, у відділенні йому сказали, що видати неіменну картку без очікування вони не можуть, прийняти заяву на випуск нової карти теж (перевипуск тільки через гарячу лінію).

"Видати кошти через касу вони теж не можуть, адже рахунок відкритий в Харкові, а тут Львів. От буде картка — тоді і приходь", — написав клієнт банку.

Реклама

Однак після телефонного дзвінка на гарячу лінію "Ощадбанку", йому повідомили, що картку було перевипущено, вона чекає на нього в Харкові, випустити іншу картку можливості немає.

Проблема в тому, що банк, фактично, тримає мене в заручниках — в будь-якому іншому випадку я вже давно закрив би рахунок і забув про цей страшний сон. Мегатупі процедури і бізнес-процеси родом із середньовіччя. Меганекомпетентні оператори гарячої лінії, які починають цитувати свої скрипти замість того, щоб відповідати на запитання по суті. Мегабайдужий підхід до клієнта, — висловив своє обурення клієнт.

Що відповіли у банку?

У банку перепросили за ситуацію та перейшли з клієнтом в особисті повідомлення.

"Перепрошуємо за ситуацію. Замовити перевипуск можливо, як і отримати кошти. Хотіли б перевірити всі деталі. Пишемо вам в особисті повідомлення", — написали вони.

Реклама

В Україні змінили правила депозитів

В Україні змінили правила повернення банківських депозитів та вкладів фізичним особам та ФОП. Так, якщо ви зробили внесок у будь-якому з платоспроможних банків на території України, то його буде повернено зі 100-відсотковою гарантією під час воєнного часу.

100%-ве повернення стосується і вже нарахованих відсотків.

"Гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не поширюватиметься", – зазначили у НБУ.

Однак зауважте, якщо внесок було зроблено в іноземній валюті, то гроші вам повернуть у гривні за актуальним курсом Нацбанку, але лише в тому випадку, якщо банк закривається.

Ці зміни діють на період воєнного стану в Україні, а після його завершення гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

"Сьогодні" також писали, що НБУ дозволив українцям купувати готівкову валюту, і розповідали, скільки Нацбанк триматиме замороженим офіційний курс долара.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти