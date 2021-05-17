Рахунок із пенсією можуть заарештувати за борги – пояснення НБУ

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З квітня в Україні діє новий порядок стягнення боргів з фізичних осіб. Тепер багато видів заборгованостей можуть бути списані автоматично з банківського рахунку боржника. При цьому арешт може бути накладений навіть на "соціальні" рахунки – ті, на які надходить пенсія, зарплата, стипендія та соціальна допомога. Як таке можливо, пояснили в Національному банку України (НБУ), йдеться в статті "Сьогодні".

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Законодавство дійсно забороняє заарештовувати засоби на рахунках із спеціальним режимом використання. Але соціальні рахунки не належать до цієї категорії.

"Йдеться про рахунки, відкриті відповідно до статей 15-1 Закону України "Про електроенергетику", ст. 19-1 Закону України "Про теплопостачання", 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" і відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки". Простіше кажучи, рахунки із спеціальним режимом використання – це рахунки підприємств, що займаються виробництвом або постачанням енергії, води, опаленням приміщень тощо", – пояснили в НБУ.

Втім, раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко запевняв, що блокувати пенсійні рахунки банки не мають права.

"У кожній постанові, на бланку, який можна змінити, зазначено, що заарештовують кошти, крім соціально захищених: пенсійних і так далі. Обов'язок ідентифікувати рахунку покладається на банки", – говорив Гайченко.

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Нагадаємо, схема списання коштів проста: виконавці виносять постанову про арешт коштів боржника, і в той же момент вона стає доступною для банків. Наразі до автоматичної системи зі списання боргів підключені сім фінустанов. Але якщо банк ще не підключений, він все одно повинен буде виконати постанову про арешт рахунків. Тільки обмін інформацією відбуватиметься в паперовому вигляді, а тому буде трохи довшим.

Положення наказу про автоматизований арешт коштів будуть поширюватися "на всі категорії виконавчих документів, які передбачають стягнення коштів з боржників – фізичних та юридичних осіб". У тому числі йдетьсяпро борги за комунальні послуги.

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